Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών στις Βρυξέλλες μετά το τέλος της πορείας κατά των νέων μέτρων για τον κορωνοϊό.

Η πορεία ξεκίνησε ειρηνικά, αλλά η αστυνομία αργότερα εκτόξευσε κανόνια νερού και δακρυγόνα ως απάντηση σε μια ομάδα συμμετεχόντων που εκτόξευσαν βλήματα, όπως ανέφερε φωτογράφος του AFP, που ήταν παρών.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε επίσης ότι τουλάχιστον δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Ένας διαδηλωτής εθεάθη να μεταφέρεται με ασθενοφόρο κοντά στο Berlaymont, την έδρα της ΕΕ.

Οι διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα ενώ πέταξαν κροτίδες προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Αρκετοί από τους διαδηλωτές που βρέθηκαν στη σύγκρουση φορούσαν κουκούλες και έφεραν φλαμανδικές εθνικιστικές σημαίες, ενώ άλλοι φορούσαν κίτρινα αστέρια της ναζιστικής εποχής.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ξύλινες παλέτες και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους ταραχοποιούς να επιτίθενται σε βαν της αστυνομίας.

Η αντιπαράθεση με τα ΜΑΤ έλαβε χώρα σε ολόκληρη την περιοχή γύρω από την έδρα της ΕΕ και της κυβερνητικής περιφέρειας της βελγικής πρωτεύουσας, λίγα μέτρα μακριά από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Η αστυνομία είπε ότι 35.000 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία από τον σταθμό North Station στις Βρυξέλλες διαμαρτυρόμενοι για έναν νέο γύρο μέτρων για τον κορωνοϊό, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Τετάρτη.

Η διαδήλωση, «Μαζί για την Ελευθερία», επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην απαγόρευση πρόσβασης των ανεμβολίαστων σε χώρους όπως εστιατόρια και μπαρ.

Η Ευρώπη μάχεται άλλο ένα κύμα κρουσμάτων και αρκετές χώρες έχουν αυστηροποιήσει τους περιορισμούς παρά τα υψηλά επίπεδα εμβολιασμού, ειδικά στα δυτικά της ηπείρου.

Το Βέλγιο, μια από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από το τελευταίο κύμα, επέκτεινε την Τετάρτη την τηλεργασία και ενίσχυσε τους περιορισμούς έναντι των μη εμβολιασμένων.

Με μέσο όρο σχεδόν 10.300 νέα κρούσματα την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, το Βέλγιο επέστρεψε σε ρυθμό εξάπλωσης του ιού που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και ένα χρόνο.

Την Παρασκευή καταγράφηκαν 42 θάνατοι.

