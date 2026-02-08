Επεισόδια και συλλήψεις στο Μιλάνο με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Εξι άνθρωποι συνελήφθησαν στο Μιλάνο μετά από επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές, την ημέρα που ξεκινούσε η διοργάνωση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους φιλοξενεί η πόλη μαζί με άλλες περιοχές της βόρειας Ιταλίας.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους το Σάββατο, διαμαρτυρόμενοι για μια σειρά ζητημάτων, με βασικό το κόστος ζωής. Η πορεία ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνική, όμως σε κάποια σημεία υπήρξαν συγκρούσεις, με συμμετέχοντες να ανάβουν φωτοβολίδες και να πετούν πέτρες. Η αστυνομία απάντησε με αντλίες νερού.

Η ένταση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αυστηροποίηση του πλαισίου για τις διαδηλώσεις στην Ιταλία, κίνηση που η κυβέρνηση απέδωσε στα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου στο Τορίνο. Εκείνη η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει ως διαμαρτυρία για την εκκένωση ενός άτυπου κοινωνικού χώρου, αλλά αργότερα ξέφυγε όταν ομάδες συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, τραυματίστηκαν πάνω από 100 αστυνομικοί και έγιναν περισσότερες από 30 συλλήψεις. Σε ένα περιστατικό, αστυνομικός δέχθηκε επίθεση με σφυρί, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να μιλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Με τα νέα μέτρα, που εγκρίθηκαν την Πέμπτη, οι αρχές μπορούν να κρατούν για έως 12 ώρες άτομα που θεωρούν ότι σχεδιάζουν επεισόδια, ακόμη και πριν ξεκινήσει μια συγκέντρωση. Η αντιπολίτευση και οργανώσεις δικαιωμάτων μιλούν για κατασταλτική ρύθμιση.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι ανέβασε τους τόνους για όσα έγιναν στο Μιλάνο, κάνοντας λόγο για εγκληματίες και υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις απέναντι σε όσους προκαλούν επεισόδια.

Στην ίδια ημέρα, οι αρχές ερευνούσαν και περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως ύποπτο σαμποτάζ στο σιδηροδρομικό δίκτυο της βόρειας Ιταλίας. Αναφέρθηκαν καθυστερήσεις για ώρες σε ορισμένες γραμμές, μετά από πυρκαγιά σε σιδηροδρομικές υποδομές ανάμεσα στη Μπολόνια και τη Βενετία. Ακολούθως εντοπίστηκαν κομμένα καλώδια και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε κοντινά σημεία, ενώ καταγράφηκε και περιστατικό φωτιάς σε μηχανισμό αλλαγής τροχιάς κοντά στο Πέζαρο στις ακτές της Αδριατικής.

Η Μπολόνια, όπου εντοπίστηκαν επίσης κομμένα καλώδια, αποτελεί κομβικό σταθμό που συνδέει βορρά και νότο αλλά και τις ανατολικές με τις δυτικές γραμμές. Η RFI, ο φορέας που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο, ανέφερε ότι τα δρομολόγια έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Το υπουργείο Μεταφορών έκανε λόγο για ενέργειες εξαιρετικής σοβαρότητας και τις συνέκρινε με βανδαλισμούς που είχαν καταγραφεί στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου και διεξάγονται σε πολλαπλές τοποθεσίες, από το Μιλάνο έως την Κορτίνα ντ Αμπέτσο, περιοχές των Δολομιτών όπως το Πρεντάτσο και το Τεζέρο, καθώς και τα αλπικά θέρετρα Λιβίνιο και Μπόρμιο.

Με πληροφορίες από BBC

