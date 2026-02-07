«Σοβαρό σαμποτάζ» στο σιδηροδρομικό της δίκτυο κατήγγειλε η Ιταλία, με το ξεκίνημα των Χειμερινών Ολυμπιακών

Σοβαρή αναστάτωση στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις στη βόρεια Ιταλία προκάλεσαν τρία περιστατικά φθοράς σε υποδομές, τα οποία η αστυνομία αντιμετωπίζει ως ύποπτες επιθέσεις συνδεδεμένες με την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών. Τα γεγονότα συνέπεσαν με την άφιξη χιλιάδων επισκεπτών στην περιοχή.

Το πιο έντονο πρόβλημα καταγράφηκε στη γραμμή μεταξύ Μπολόνια και Βενετίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε σιδηροδρομικές υποδομές και προκάλεσε καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις δυόμισι ώρες. Στη συνέχεια, οι αρχές εντόπισαν κομμένα καλώδια σε κοντινά σημεία, καθώς και έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε αφεθεί δίπλα στις ράγες.

Παράλληλα, η αστυνομία ανέφερε ότι ένα σύστημα αλλαγής τροχιάς πυρπολήθηκε κοντά στο Πέζαρο, στις ακτές της Αδριατικής. Λίγες ώρες αργότερα, καταγράφηκε νέο περιστατικό κοντά στη Μπολόνια, όπου βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια και ο ίδιος τύπος πρόχειρης εκρηκτικής κατασκευής.

Η Μπολόνια θεωρείται κομβικό σημείο του ιταλικού σιδηροδρομικού δικτύου, καθώς συνδέει τον άξονα βορρά νότου και τις γραμμές ανατολής δύσης. Για ένα διάστημα επηρεάστηκε και η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας, με την κρατική εταιρεία να προχωρά σε προσωρινό κλείσιμο τμήματος του δικτύου. Μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου η κίνηση άρχισε να επανέρχεται σταδιακά.

Το υπουργείο Μεταφορών έκανε λόγο για πράξη «σοβαρής δολιοφθοράς» και συνέκρινε την εικόνα με περιστατικά βανδαλισμών που είχαν σημειωθεί στη Γαλλία κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, όταν είχαν χτυπηθεί γραμμές του δικτύου υψηλής ταχύτητας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι ανέφερε ότι οι ενέργειες είναι πρωτοφανείς ως προς τη σοβαρότητα, αλλά υποστήριξε ότι δεν θα πλήξουν τη διεθνή εικόνα της Ιταλίας.

Οι αρχές λένε ότι συνεχίζουν την έρευνα, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανάληψη ευθύνης.

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή σε τοποθεσίες που περιλαμβάνουν το Μιλάνο και την Κορτίνα, ενώ αγωνίσματα φιλοξενούνται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση στη βόρεια Ιταλία, από τις Άλπεις έως τους Δολομίτες. Οι πόλεις Μιλάνο και Κορτίνα συνδέονται σιδηροδρομικά με τη Βενετία, κάτι που εντείνει τη σημασία του δικτύου για τις μετακινήσεις τις ημέρες των Αγώνων.

Με πληροφορίες από BBC

