Επανεξελέγη πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από τη ψηφοφορία που έγινε στο κοινοβούλιο.

Το νεοεκλεγμένο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν τέλει έδωσε την έγκριση του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

H Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παραμείνει στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια.

Η εκλογή της από το Ευρωκοινοβούλιο έγινε με 401 ψήφους. Η Γερμανίδα πολιτικός καταψηφίστηκε από 284 βουλευτές ενώ απείχαν 15 βουλευτές.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκλέχθηκε από τους ηγέτες της Ένωσης τον περασμένο μήνα για μια δεύτερη πενταετή θητεία στην ηγεσία της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έμενε ήταν η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την ικανοποίηση της με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εξέφρασε και η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Πέντε ακόμα χρόνια. Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλα τα μέλη του κοινοβουλίου που με ψήφισαν.

5 more years. I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS

Τα θερμά του συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έσπευσε να δώσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα social media.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην επανεκλογή της ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εμπειρία που έχει και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να δημιουργούμε μαζί μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe.