Επαφές του ΝΑΤΟ με σεναριογράφους και παραγωγούς πυροδοτούν κατηγορίες για «προπαγάνδα»

Το NATO πραγματοποιεί σειρά κλειστών συναντήσεων με επαγγελματίες της τηλεόρασης και του κινηματογράφου σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας αντιδράσεις σε μερίδα του καλλιτεχνικού κόσμου, ενώ ορισμένοι εκτιμούν ότι η συμμαχία επιδιώκει να περάσει μηνύματά της μέσα από την ψυχαγωγία.

Οι συναντήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Λος Άντζελες, Βρυξέλλες και Παρίσι, ενώ προγραμματίζεται νέα συνάντηση τον επόμενο μήνα στο Λονδίνο, με συμμετοχή μελών της Writers’ Guild of Great Britain, της επαγγελματικής ένωσης σεναριογράφων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η επικείμενη συνάντηση έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ ορισμένων προσκεκλημένων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία ότι καλούνται να διαμορφώσουν μία θετική εικόνα για το ΝΑΤΟ μέσα από τη δουλειά τους.

Η συζήτηση θα γίνει με όρους εμπιστευτικότητας: οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσα θα ακουστούν, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ποιος τα είπε. Το θέμα θα είναι οι εξελίξεις στην ασφάλεια στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχει ο πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ James Appathurai, σήμερα αρμόδιος για ζητήματα υβριδικών απειλών, κυβερνοασφάλειας και νέων τεχνολογιών, μαζί με άλλα στελέχη της συμμαχίας.

Σε ενημέρωση προς τα μέλη της, η ένωση σεναριογράφων ανέφερε ότι από προηγούμενες συναντήσεις έχουν ήδη προκύψει τρία έργα που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης και έχουν επηρεαστεί, τουλάχιστον εν μέρει, από αυτές τις συζητήσεις. Στο ίδιο μήνυμα τονίζεται ότι βασικό μήνυμα είναι η σημασία της συνεργασίας, των συμμαχιών και των συμβιβασμών ως στοιχείων διεθνούς ασφάλειας, σημειώνοντας ότι ακόμη και η έμμεση ενσωμάτωση αυτού του μηνύματος σε μελλοντικές ιστορίες θεωρείται επαρκής.

«Προπαγάνδα» του ΝΑΤΟ καταγγέλουν επαγγελματίες του χώρου

Ο Ιρλανδός σεναριογράφος Alan O’Gorman χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «προκλητική» και «ξεκάθαρη προπαγάνδα». Όπως δήλωσε στον Guardian, θεωρεί προβληματικό να παρουσιάζεται ως επαγγελματική ευκαιρία, επισημαίνοντας ότι πολλοί δημιουργοί έχουν προσωπικούς δεσμούς με χώρες εκτός ΝΑΤΟ ή εμπειρίες από συγκρούσεις στις οποίες συμμετείχε η συμμαχία.

Κατά τον ίδιο, οι συναντήσεις αποτελούν προσπάθεια να περάσουν συγκεκριμένα μηνύματα μέσω κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών. Όπως ανέφερε, σε ευρωπαϊκές χώρες ενισχύεται το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την άμυνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβάλλεται πιο θετική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ.

Ο σεναριογράφος και παραγωγός Faisal A Qureshi, με πολυετή παρουσία στον χώρο, ανέφερε ότι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει, αλλά τελικά δεν μπόρεσε λόγω άλλων υποχρεώσεων. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τέτοιου είδους ενημερώσεις μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο που σκέφτονται οι δημιουργοί.

Όπως σημείωσε, υπάρχει ο κίνδυνος οι συμμετέχοντες να αποδεχθούν πιο εύκολα τις πληροφορίες που λαμβάνουν, επειδή προέρχονται από επίσημες πηγές, χωρίς να τις εξετάσουν με την απαραίτητη κριτική στάση.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα ερευνητικά κέντρα και φορείς πολιτικής υποστηρίζουν ότι η συνεργασία με τον χώρο του πολιτισμού μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση θεμάτων άμυνας από το κοινό. Το Centre for European Reform έχει καλέσει κυβερνήσεις να ενισχύσουν τη συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου, ώστε να εξηγείται πιο αποτελεσματικά η ανάγκη για αυξημένες αμυντικές δαπάνες.

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και στο παρελθόν. Το 2024, ομάδα σεναριογράφων επισκέφθηκε τα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Center for Strategic and International Studies, όπου ενημερώθηκαν για ζητήματα ασφάλειας και συναντήθηκαν με τον τότε γενικό γραμματέα της συμμαχίας, Jens Stoltenberg.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την τέταρτη σε σειρά συναντήσεων με επαγγελματίες του χώρου της ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων σεναριογράφων και παραγωγών. Όπως σημείωσε, οι επαφές αυτές προέκυψαν έπειτα από ενδιαφέρον που εκφράστηκε από ανθρώπους της βιομηχανίας να ενημερωθούν για τον ρόλο και τη λειτουργία της συμμαχίας, ενώ στις συναντήσεις συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ερευνητικών οργανισμών.

Η Writers’ Guild of Great Britain διευκρίνισε ότι απλώς διαβίβασε την πρόσκληση στα μέλη της και ότι αυτό δεν συνιστά υιοθέτηση των θέσεων του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε, οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα και να αξιοποιήσουν κατά την κρίση τους το περιεχόμενο της συζήτησης.

Με πληροφορίες από Guardian

