Γωγώ Μαστροκώστα: Πού θα γίνει η κηδεία της, τι ζήτησε η κόρη της – Η επιθυμία της οικογένειας

Η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από μακρόχρονο αγώνα με τον καρκίνο, πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5).

Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από ανάρτησή της στα social.

H κηδεία, σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day», θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι, σε στενό οικογενειακό κύκλο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όπως επιθυμούν οι οικείοι της.

Γωγώ Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η κόρη της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα πλησίασε τους δημοσιογράφους, έξω από το Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» και τους ζήτησε να μην συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της πριν από χρόνια, με την τελευταία της μάχη.

Όπως τόνισε, δεν θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος. Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της» ανέφερε η ρεπόρτερ του MEGA, Βιργινία Πισιμίρη.

«Η κόρη της μάς ζήτησε να μην συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις (με τις ασθένειες). Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει» συμπλήρωσε η ρεπόρτερ του MEGA.