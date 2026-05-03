Wall Street Journal: Ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στους αντιπάλους των ΗΠΑ «μια ματιά σε πραγματικό χρόνο» για τον αμερικανικό στρατό

Ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στους αντιπάλους των ΗΠΑ μια ματιά σε πραγματικό χρόνο για την ισχύ πυρός τους, αναφέρει σε δημοσίευμα η Wall Street Journal.

«Οι αντίπαλοι έχουν παρακολουθήσει τις ΗΠΑ να καίνε αποθέματα πυραύλων, έχουν δει νέα τεχνολογία σε δράση και έχουν γίνει μάρτυρες του τι μπορούν να κάνουν τα φθηνά όπλα σε έναν ισχυρότερο εχθρό» γράφουν οι Timothy W. Martin, Thomas Grove και Chun Han Wong.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προσφέρει στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα- τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια των ΗΠΑ- μια σπάνια ευκαιρία να μάθουν για τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του αμερικανικού στρατού, επισημαίνουν στο σχετικό δημοσίευμα.

Οι τρεις δυνάμεις έχουν γίνει μάρτυρες ορισμένων νέων αμερικανικών όπλων σε μάχη για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων αστραπιαίων αεροπορικών επιδρομών ακριβείας με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά έχουν επίσης, δει πόσο γρήγορα οι ΗΠΑ εξάντλησαν βασικά πυρομαχικά, ιδίως αποθέματα πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς και αναχαιτιστικών Patriot.

Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα μαθαίνουν τον αμερικανικό στρατό

Και όλα αυτά φέρεται να τα κατέγραψαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Επιπλέον, είδαν πώς φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή σε χώρες-συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

Η Wall Street Journal επισημαίνει παράλληλα ότι μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού του Ιράν βασίζεται σε κινεζική τεχνολογία ή περιέχει κινεζικά εξαρτήματα, σημειώνοντας ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συλλέξει επιχειρησιακά δεδομένα, ιδίως σχετικά με το πώς το Ιράν στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο.

Για τη Ρωσία, ο πόλεμος φέρεται να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση του πώς αμερικανικά όπλα συγκρίνονται με ιρανικά, ειδικά στο πλαίσιο της αλληλεπικαλυπτόμενης τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης, ότι μια τέτοια βαθύτερη εικόνα είναι πολύτιμη για τη Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα, αλλά και σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: 6 στους 10 θεωρούν λάθος τη χρήση στρατιωτικής ισχύος κατά του Ιράν