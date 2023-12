Εντυπωσιακοί χιονάνθρωποι- γλυπτά στολίζουν τη συνοικία Fleet Street Quarter του Λονδίνου

Δωδεκά μεγάλα γλυπτά σε σχήμα χιονάνθρωπου, θα συναντήσει κανείς αν βρεθεί τις ημέρες των Χριστουγένων και της Πρωτοχρονιάς στην περίφημη συνοικία Fleet Street Quarter του Λονδίνου.

Εμπνευσμένα από το χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 1780 «The Twelve Days of Christmas», αποτίουν φόρο τιμής στον Βρετανό συγγραφέα και εικονογράφο Ρέιμοντ Μπριγκ και στο κλασικό βιβλίο «Ο Χιονάνθρωπος». Οι ιδιαίτεροι αυτοί χιονάνθρωποι βρίσκονται σε κεντρικά σημεία, όπως στους δρόμους Chancery Lane, Carter Lane και Ludgate Hill και φέρουν την υπογραφή καταξιωμένων Βρετανών καλλιτεχνών.

Σχεδιασμένοι με θέμα τη φιλία και την αγάπη μεταξύ άλλων, προκαλούν τον θαυμασμό και το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών της βρετανικής πρωτεύουσας. Ο Χιονάνθρωπος της Ματίλντα Ελίζαμπεθ αποτυπώνει μια μαγευτική σκηνή όπου έξι χήνες κλωσούν τα αυγά τους, κάτω από τα χιονισμένα βουνά και την λάμψη από το «Αστέρι του Βορρά».



Η έμπνευση της Λάουρα-Κέιτ Τσάπμαν, μεταμόρφωσε τον ίδιο τον Χιονάνθρωπο σε κύκνο έχοντας ως φόντο το παγωμένο μπλε νερό. Η Τζέννυ Λέναρντ, φιλοτέχνησε το «Nine Ladies Dancing» με 9 γυναικείες φιγούρες να χορεύουν σε ρυθμό ντίσκο σε ένα πολύχρωμο φόντο γεμάτο αστέρια.

Οι χιονάνθρωποι που δημιουργήθηκαν από την Wild in Art σε συνεργασία με την Penguin Random House Children's, θα βρίσκονται επιβλητικά στους λονδρέζικους δρόμους μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2024.

Lovely walk around #FleetStreetQuarter today with all of the #WalkingWithTheSnowman sculptures located! @wildinart pic.twitter.com/MeGtyPB8uI