Ένοπλοι απήγαγαν 280 μαθητές από σχολείο στη Νιγηρία

Πάνοπλοι άντρες εισέβαλαν σε σχολείο στη Νιγηρία και απήγαγαν 280 μαθητές.

Οι ένοπλοι εισέβαλαν σε σχολείο της πόλης Κουρίγκα, στον Βορρά, την Πέμπτη και απήγαγαν τους 280 μαθητές, όπως είπαν οι δάσκαλοι. Τα παιδιά είναι όλα ηλικίας από 8 έως 15 ετών, αγόρια και κορίτσια και μαζί τους οι άντρες πήραν και έναν δάσκαλο. Το περιστατικό καταγράφεται ως η μεγαλύτερη μαζική απαγωγή παιδιών στη Νιγηρία από το 2021. Η αστυνομία στην αρμόδια πολιτεία της Νιγηρίας, αρνείται προς το παρόν να σχολιάσει το γεγονός.

Η ένοπλη τζιχαντιστική οργάνωση Μπόκο Χαράμ συνηθίζει αυτή την πρακτική των απαγωγών παιδιών, τα οποία συνήθως απελευθερώνονται, αφού καταβληθούν χρηματικά λίτρα.

Gunmen kidnapped several pupils in northern Nigeria, residents and parents of the missing children said, in what would be the biggest abduction targeting of a school since 2021 https://t.co/e3n6N850qK pic.twitter.com/QUDceGQScj