Ένοπλη επίθεση στο δικαστικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη- 2 νεκροί, 5 τραυματίες

Ένοπλη επίθεση έγινε νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο δικαστικό Μέγαρο τη Κωνσταντινούπολης.

To δικαστικό Μέγαρο βρίσκεται στην περιοχή Caglayan της Κωνσταντινούπολης.

#BREAKING: *SHOOTING* Reports of multiple people shot outside a courthouse in Caglayan area of Istanbul, Turkey.