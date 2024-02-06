Ένοπλη επίθεση στο δικαστικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη- 2 νεκροί, 5 τραυματίες

Ένοπλη επίθεση έγινε νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο δικαστικό Μέγαρο τη Κωνσταντινούπολης.
To δικαστικό Μέγαρο βρίσκεται στην περιοχή Caglayan της Κωνσταντινούπολης.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya;— Ahmet Akçaalan (@AkcaalanAhmet) February 6, 2024
"Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir."#caglayanadliyesi pic.twitter.com/oaegzpAtys
#BREAKING: *SHOOTING* Reports of multiple people shot outside a courthouse in Caglayan area of Istanbul, Turkey.#TurkeyShooting #Caglayan #Shooting #Istanbul pic.twitter.com/6P12HrmYH7— Europe Cognizant (@EuropeCognizant) February 6, 2024