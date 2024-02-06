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Διεθνή

Ένοπλη επίθεση στο δικαστικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη- 2 νεκροί, 5 τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες

Newsroom
Newsroom
Ένοπλη επίθεση στο δικαστικό Μέγαρο στην Κωνσταντινούπολη- 2 νεκροί, 5 τραυματίες Facebook Twitter
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Ένοπλη επίθεση έγινε νωρίτερα στο δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας δήλωσε ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ένοπλης επίθεσης στο δικαστικό Μέγαρο τη Κωνσταντινούπολης.

To δικαστικό Μέγαρο βρίσκεται στην περιοχή Caglayan της Κωνσταντινούπολης.

Διεθνή

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