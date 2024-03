Νεμπράσκα: Κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία των δύο παιδιών του - «Θα το έκανα ξανά» είπε

Ένας πατέρας από τη Νεμπράσκα των Ηνωμένων Πολιτειών κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία και των δύο του παιδιών, ενώ παραδέχτηκε ότι θα το έκανε ξανά.

Η δίκη του Άνταμ Πράις ήταν σε εξέλιξη τον προηγούμενο μήνα στη Νεμπράσκα καθώς ο 38χρονος κατηγορούνταν για τη δολοφονία των δύο του παιδιών, την 5χρονης Έμιλι και του 3χρονου Θίοντορ. Εν τέλει ο πατέρας των δύο παιδιών κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο για φόνο πρώτου βαθμού με την εισαγγελία να μην διεκδικεί την θανατική ποινή για τον 38χρονο.

Οι εισαγγελείς φέρεται στη δικογραφία που σχηματίστηκε κατά του Πράις, σύμφωνα με το People, να υποστήριζαν ότι ο κατηγορούμενος είχε σχεδιάσει από πριν τη δολοφονία των παιδιών του ενώ αργότερα δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι τα σκότωσε σε δύο διαφορετικούς ιερείς κατά τη διαφυγή του προς την Καλιφόρνια.

«Η Έμι και ο Τέντι ήταν μερικά από τα πιο γλυκά και αγαπημένα παιδιά και δεν άξιζαν να φύγουν από τη γη με αυτόν τον τρόπο», έγραψε η Nichole Nielsen, οικογενειακή φίλη, σε ένα GoFundMe που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή, βοηθώντας τη μητέρα των παιδιών να συγκεντρώσει 42.200 δολάρια για να καλύψει το έξοδα κηδείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Άνταμ Πράις είπε στους ντετέκτιβ ότι η απόφασή του να δολοφονήσει τα παιδιά του «δεν ήταν κάτι αυθόρμητο». Όταν τον ρώτησαν αν «θα μπορούσε να επαναλάβει τη μέρα αυτή», ο Price είπε σε έναν ντετέκτιβ ότι «Θα το έκανα ξανά».

Η μητέρα των παιδιών είχε ζητήσει από την τοπική αστυνομία στο Μπέλβιου της Νεμπράσκα να ελέγξει τα παιδιά της καθώς είχε ανησυχήσει σύμφωνα με το People. Η σύλληψη του πατέρα έγινε από την αστυνομία στην Καλιφόρνια που εντόπισε τον Πράις ώρες αφότου τα παιδιά του βρέθηκαν νεκρά στη Νεμπράσκα.

Κατά τη διάρκεια της δίκης που κράτησε τέσσερις μέρες δύο διαφορετικοί ιερείς κατέθεσαν. Και οι δύο είπαν στο δικαστήριο ότι ο Άνταμ Πράις είχε έρθει σε αυτούς και ομολόγησε ότι σκότωσε τα παιδιά του. Από την πλευρά τους οι συνήγοροι υπεράσπισης του Πράις υποστήριξαν ότι ο πατέρας βρισκόταν σε κρίση και ότι ο γάμος του κατέρρεε, και έτσι αποφάσισε να πάει στην Καλιφόρνια αφήνοντας τα παιδιά του πίσω.

Ωστόσο, η υπερασπιστική γραμμή του Άνταμ Πράις δεν βρήκε πρόσφορο έδαφος στους ενόρκους οι οποίοι τον έκριναν ένοχο και για τις δύο κατηγορίες την Πέμπτη.

