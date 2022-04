Ένας τοίχος στη Λβιβ γέμισε λουλούδια και φωτογραφίες με τους νεκρούς του πολέμου

Στη Λβιβ, τη μεγαλύτερη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, η Τετιάνα Κασιάν σταματά για μια στιγμή στον δρόμο. Απέναντί της, ένας τοίχος από λουλούδια και φωτογραφίες με χαμογελαστά πρόσωπα: είναι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από την αρχή της ρωσικής εισβολής, πριν από δύο μήνες.

«Είναι τρομερό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Ουκρανία τον 21ο αιώνα», λέει η 32χρονη γυναίκα που βοηθά τους εκτοπισμένους.

Η Τετιάνα κατάγεται από τη Μαριούπολη και δεν ξέρει «αν θα ξαναδεί ποτέ τους συγγενείς της» αφού η μαρτυρική πόλη έχει τεθεί σχεδόν υπό τον πλήρη έλεγχο των Ρώσων, αφού σφυροκοπήθηκε ανηλεώς από τις αρχές Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πολλές χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από τις 24 Φεβρουαρίου και οι 2.224 από αυτούς ήταν άμαχοι.

Wall of falling soldiers, civilians, journalists - Lviv - Ukraine pic.twitter.com/DVKSyRRAGJ — Joseph Roche (@josephaimroche) April 24, 2022

Ανάμεσα στις δεκάδες φωτογραφίες που εικονίζουν τα θύματα ξεχωρίζει εκείνη της 11χρονης γυμνάστριας Κατερίνας Ντιατσένκο που σκοτώθηκε στο σπίτι της στη Μαριούπολη από ρωσικό πύραυλο. Δίπλα της, η φωτογραφία της Βαλεντίνας Πούσις, που ήταν τραυματιοφορέας στον στρατό και σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει αμάχους κοντά στο Κίεβο. Λίγο πιο πέρα, ο Ναβίν Γκιαναγκουντάρ, ένας Ινδός φοιτητής που σκοτώθηκε στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά, ενώ έψαχνε κάτι για να φάει.

Leo Soto is from Miami. He traveled to Lviv to put up a Wall of Hope. Picturing just some of the dead. He put up his first wall in Surfside, FL last year after the condo collapse. pic.twitter.com/vdkauenEHN — Matt Finn (@MattFinnFNC) April 24, 2022

«Ο τοίχος της ελπίδας»

Μετά την Πασχαλινή Λειτουργία σήμερα, δεκάδες περαστικοί σταμάτησαν για να προσευχηθούν σε αυτό το μνημείο. Μια ηλικιωμένη που φορούσε ένα ροζ μαντίλι στο κεφάλι, κοίταζε προσεκτικά τις φωτογραφίες και διάβαζε τα ονόματα των θυμάτων.

Ο Λίο Σότο, ένας Αμερικανός από τη Φλόριντα, γεννημένος στη Βενεζουέλα, διέσχισε τον Ατλαντικό για να φτιάξει αυτό το μνημείο. «Είναι ένας τοίχος ελπίδας», εξήγησε ο 27χρονος φοιτητής τουριστικών επαγγελμάτων. Πέρσι το καλοκαίρι είχε βοηθήσει να υψωθεί ένα παρόμοιο μνημείο στο Μαΐάμι, μετά την κατάρρευση ενός κτιρίου που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 98 άνθρωποι – μεταξύ αυτών ήταν και μια συμφοιτήτριά του.

🇺🇦 Flowers for the dead: in Lviv, flowers adorn a makeshift wall of remembrance for the victims of the war, soldiers and civilians. pic.twitter.com/TJl71U1FgO — Emmanuelle Chaze (@EmmanuelleChaze) April 24, 2022

Ο Σότο επέλεξε να τοποθετήσει ψεύτικα λουλούδια, τα οποία προμηθεύτηκε από την Πολωνία, ώστε να μην χρειάζεται να αντικατασταθούν. Ενώ έδενε τα κοτσάνια στο πλέγμα, το Σάββατο, ένας στρατιώτης τον πλησίασε και τον ρώτησε αν μπορούσε να τοποθετήσει στον τοίχο τη φωτογραφία του νεκρού αδελφού του.

Ο Σότο αφηγήθηκε ότι είδε να περνάει μια νεκρώσιμη πομπή: μια μητέρα έκλαιγε, περπατώντας πίσω από το φέρετρο που ήταν καλυμμένο με την ουκρανική σημαία. «Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας», είπε.

Near Lviv’s flower market, an Easter memorial to civilians killed in Russia’s war on Ukraine. Photos of Irish cameraman Pierre Zakrzewski and Ukrainian journalist Oleksandra Kuvshinova, who died in the same attack, hang close together. pic.twitter.com/95l7Evczlc — Dan McLaughlin (@DanMcL99) April 23, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP