Εν μέσω εμπορικού πολέμου, ο Μασκ προτείνει ζώνη ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ–Ευρώπης

Καθώς οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχουν αναστατώσει τις παγκόσμιες αγορές, ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου, Έλον Μασκ, δήλωσε πως ελπίζει στη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με πλήρη κατάργηση των τελωνειακών δασμών.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης σε συνέδριο του ιταλικού αντιμεταναστευτικού κόμματος Λέγκα στη Φλωρεντία, ο Μασκ υποστήριξε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να ενισχύσει τη διατλαντική συνεργασία, προσθέτοντας ότι έχει συζητήσει το θέμα και με τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του εκτελεστικού διατάγματος από τον Τραμπ για την επιβολή νέων σαρωτικών δασμών, μεταξύ των οποίων και 20% επιβάρυνση σε ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ.

«Σε ό,τι αφορά τους εμπορικούς δασμούς, ελπίζω ότι μελλοντικά η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινηθούν προς μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, με μηδέν δασμούς. Αυτή είναι η συμβουλή που έδωσα στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε ο επικεφαλής της Tesla, της SpaceX και της πλατφόρμας X.

Ο Μασκ ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής για λόγους εργασίας ή άλλες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της δεκαπεντάλεπτης τοποθέτησής του, ο Μασκ επανέλαβε την πάγια αντίθεσή του στη μαζική μετανάστευση, την οποία χαρακτήρισε απειλή για τις χώρες που την αποδέχονται. «Κατά την άποψή μου, στο τέλος στην Ευρώπη θα σημειωθούν μαζικές σφαγές, ακόμη κι αν τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μειώσουν τον αριθμό των τρομοκρατικών επιθέσεων», είπε. «Οι οικογένειές σας, οι φίλοι σας, θα κινδυνεύσουν όλοι».

