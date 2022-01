Αντιδράσεις προκάλεσε μήνυμα στήριξης στην Παλαιστίνη από την ηθοποιό Emma Watson, με πρώην πρεσβευτή του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, να την κατηγορεί για αντισημιτισμό.

H Watson, γνωστή για το ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, δημοσίευσε μια εικόνα στο Instagram που απεικονίζει μία φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία με το πανό να αναγράφει «Solidarity os a verb».

Συνοδευόταν με ένα απόσπασμα σχετικά με την έννοια της αλληλεγγύης από τη φεμινίστρια και ερευνήτρια Sara Ahmed.

Ενώ η ανάρτηση προκάλεσε ευρεία υποστήριξη από Παλαιστίνιους ακτιβιστές, στην αντίπερα όχθη αποτέλεσε αντικείμενο έντονης κριτικής με Ισραηλινούς αξιωματούχους να απαντούν σθεναρά.

Ο πιο μάχιμος ήταν ο Danny Danon, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε τη θέση του υπουργού Επιστημών στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Ισραηλινού πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη.

Αναδημοσίευσε την ανάρτηση της Watson στο Twitter, γράφοντας «10 βαθμοί από το Gryffindor για αντισημιτισμό».

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg