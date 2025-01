Έλον Μασκ με βιντεοκλήση στους ακροδεξιούς του AfD: «Προσπεράστε αμαρτίες των παππούδων σας»

Μέσω βιντεοκλήσης, ο Έλον Μασκ παρενέβη και «χαιρέτισε» συγκέντρωση των ακροδεξιών του AfD, στη Γερμανία, λιγότερο από έναν μήνα πριν τις γερμανικές εκλογές.

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εξέφρασε και πάλι σήμερα την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Εν μέσω αντιδράσεων που έχει προκαλέσει ο «χαιρετισμός» του, που θεωρήθηκε ναζιστικός, την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μασκ επιχείρησε να τονώσει το ηθικό των Γερμανών ακροδεξιών, χωρίς να αποφύγει ασυναρτησίες και αερολογίες.

«Είναι εντάξει να είστε υπερήφανοι που είστε Γερμανοί. Αγωνιστείτε για ένα λαμπρό μέλλον για τη Γερμανία», είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, μιλώντας σε περίπου 4.500 υποστηρικτές της AfD, στη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας.

Καταχειροκροτούμενος από τους παρισταμένους, ο Έλον Μασκ επανέλαβε ότι στηρίζει το ακροδεξιό κόμμα που, όπως λέει, ενσαρκώνει «την καλύτερη ελπίδα της Γερμανίας». Στην ασυνάρτητη παρέμβασή του, χαιρέτισε «το γερμανικό έθνος» που έχει ιστορία «χιλιάδων ετών». Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρ ήταν «εντυπωσιασμένος» από τη βούληση των γερμανικών φύλων να πολεμήσουν, είπε. Η σημερινή κυβέρνηση «καταστέλλει επιθετικά την ελευθερία της έκφρασης», συνέχισε και επομένως η AfD πρέπει «να αγωνιστεί, να αγωνιστεί, να αγωνιστεί» για «περισσότερη αυτοδιάθεση για τη Γερμανία και τις χώρες της Ευρώπης και λιγότερες Βρυξέλλες».

🚨🇩🇪 ELON MUSK: IT’S OK TO BE PROUD TO BE GERMAN! Millions of Germans had to hear this message. Germany has Goethe, Schiller, Einstein, Planck, Nietzsche, Kant Beethoven, Bach… We defeated National Socialism and Communism. Let’s do it again. Only the AfD WILL save Germany. pic.twitter.com/3KtZoSyKvP

Αναφερόμενος προφανώς στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας, ο Έλον Μασκ είπε επίσης ότι «τα παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι ένοχα για τα αμαρτήματα των γονιών τους, και πολύ λιγότερο για των παππούδων τους». «Επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στην ενοχή του παρελθόντος και πρέπει να το προσπεράσουμε», πρόσθεσε.

Elon Musk tells an AfD rally in Germany: "I think there is too much focus on past guilt (in Germany), and we need to move beyond that. Children should not feel guilty for the sins of their parents - their great grandparents even" pic.twitter.com/xtFMfAYrIp