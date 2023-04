Έλον Μασκ κατά New York Times: «Η ροή ειδήσεών τους είναι σαν διάρροια»

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας Έλον Μασκ κατηγόρησε τα δημοσιεύματα των New York Times ως προπαγάνδα συμπληρώνοντας πως δεν έχουν καν ενδιαφέρον.

Ο επιχειρηματίας έκανε αυτή τη δήλωση σε ανάρτηση στο Twitter.

The real tragedy of @NYTimes is that their propaganda isn’t even interesting

Συνάμα εκφράζει τη λύπη του που ήταν αδύνατο να διαβάσει το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Ο Έλον Μασκ πρόσθεσε επίσης ότι οι New York Times θα είχαν περισσότερους πραγματικούς συνδρομητές αν δημοσίευαν μόνο τα καλύτερα άρθρα τους.

«Επίσης, η ροή τους είναι το ισοδύναμο της διάρροιας στο Twitter. Είναι δυσανάγνωστο. Θα είχαν πολύ περισσότερους πραγματικούς ακολούθους αν δημοσίευαν μόνο τα κορυφαία άρθρα τους. Το ίδιο ισχύει για όλες τις δημοσιεύσεις», έγραψε.

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.



They would have far more real followers if they only posted their top articles.



Same applies to all publications.