Έλον Μασκ: Η απάντηση της τρανς κόρης του στην ανάρτηση που γράφει πως ο γιος του «πέθανε»

Η Βίβιαν Γουίλσον, η τρανς κόρη και μεγαλύτερο παιδί του Έλον Μασκ, απάντησε στο tweet του πατέρα της, στο οποίο ισχυρίζεται πως ο γιος του «πέθανε».

Η 20χρονη Βίβιαν αποκάλυψε ότι είναι τρανς το 2020 και έκτοτε οι σχέσεις της με τον Έλον Μασκ είναι τεταμένες έως ανύπαρκτες, ενώ ουκ ολίγες φορές έχει τοποθετηθεί δημόσια εναντίον του, κατακεραυνώνοντας τον για τις απόψεις και τις πρακτικές του.

Ο Έλον Μασκ πριν λίγες ημέρες, μέσω μιας ανάρτησης του στην πλατφόρμα X, απάντησε σε μία δεύτερη, που σχολίαζε την εμφάνιση της Βίβιαν στο εξώφυλλο της Teen Vogue, δίνοντας παράλληλα τη δεύτερη δημόσια συνέντευξή της.

Ο χρήστης που έκανε ανάρτηση έγραψε μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε η 20χρονη στη συνέντευξή της, πως «επειδή ο γιος Έλον Μασκ λέει κάτι, αυτό δεν το κάνει απαραίτητα αληθινό», με τον επιχειρηματία να απαντά «ακριβώς. Ο γιος μου, ο Ξαβιέ, πέθανε. Σκοτώθηκε από τον ιό της woke κουλτούρας και ο ιό αυτός θα πεθάνει».

Exactly.



My son, Xavier, died. He was killed by the woke mind virus.



Now, the woke mind virus will die.