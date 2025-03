Έλον Μασκ: Η τρανς κόρη του λέει ότι «σίγουρα έκανε ναζιστικό χαιρετισμό»

Η Βίβιαν Γουίλσον, η τρανς κόρη και το μεγαλύτερο παιδί του Έλον Μασκ, μίλησε δημόσια για τον πατέρα της, λέγοντας ότι «σίγουρα [έκανε] ναζιστικό χαιρετισμό» σε μία συγκέντρωση τον Ιανουάριο και ότι είναι μέρος μίας κυβέρνησης που είναι «καρτουνίστικα κακή».

Σε νέα συνέντευξή της στην Teen Vogue, τη δεύτερη συνέντευξή της στα μέσα ενημέρωσης από τότε που κατήγγειλε δημοσίως τον πατέρα της πέρυσι, η 20χρονη Γουίλσον δήλωσε ότι τα πράγματα που κάνει ο πατέρας της στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι «******* cringe».

«Η ****** με τον ναζιστικό χαιρετισμό ήταν τρελή. Γλυκιά μου, θα λέμε το σύκο σύκο και θα λέμε τον ναζιστικό χαιρετισμό αυτό που ήταν», είπε η Γουίλσον. «Ήταν σίγουρα ναζιστικός χαιρετισμός».

Η Γουίλσον ήρθε στο φως της δημοσιότητας πέρυσι, όταν ο Μασκ μίλησε γι' αυτήν σε ένα podcast, λέγοντας ότι τον είχαν «εξαπατήσει» για να υπογράψει έγγραφα ώστε η Γουίλσον, η οποία τότε ήταν 16 ετών, να λάβει ιατρική περίθαλψη που να επιβεβαιώνει το φύλο της.

«Έχασα τον γιο μου, ουσιαστικά», είχε δηλώσει ο Μασκ, προσθέτοντας ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να ορκιστεί «να καταστρέψει τον ιό του woke και να κάνουμε κάποια πρόοδο».

Elon Musk says his child transitioning means they’re “dead” to him. “Killed by the woke mind virus.”



This is every LGBT person’s nightmare reaction from their parents to them coming out.

pic.twitter.com/vsAnepkAJA