Έλον Μασκ: Δεν μπορώ πλέον να υποστηρίξω τους Δημοκρατικούς, θα ψηφίσω τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Έλον Μασκ εξέφρασε μέσω Twitter τη δυσαρέσκειά του για τους Δημοκρατικούς και δήλωσε ότι πλέον θα ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους.

«Στο παρελθόν ψήφιζα τους Δημοκρατικούς, επειδή ήταν (κυρίως) το κόμμα της καλοσύνης. Αλλά έχουν γίνει το κόμμα της διαίρεσης και του μίσους, οπότε πλέον δεν μπορώ να τους υποστηρίξω και θα ψηφίσω τους Ρεπουμπλικάνους», έγραψε στο Twitter ο δισεκατομμυριούχος.

«Τώρα, παρακολουθείστε να εξελίσσεται η εκστρατεία τους με τα βρώμικα κόλπα εναντίον μου», συμπλήρωσε στην ανάρτησή του ο Μασκ. Πρόσφατα, προανήγγειλε ότι θα αναιρέσει τον αποκλεισμό του Ντόναλντ Τραμπ από το Twitter, όταν θα ολοκληρωθεί η εξαγορά της πλατφόρμας. Επίσης, κατηγόρησε το Twitter είναι θετικά προδιατεθειμένο προς την άκρα αριστερά, επειδή η έδρα του είναι στην Καλιφόρνια, πολιτεία γνωστή για τις προοδευτικές πολιτικές της.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.



But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.



Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿