Έληξε η ομηρία στο νοσοκομείο του Άαχεν- Καλά στην υγεία τους οι 15 όμηροι

Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας βρίσκεται πλέον η 65χρονη που εισέβαλε το απόγευμα της Δευτέρας σε νοσοκομείο της πόλης Άαχεν και σύμφωνα με τους πληροφορίες κρατούσε εντός του 15 ομήρους.

Οι όμηροι είναι καλά στην υγεία τους και απελευθερώθηκαν από ευρεία αστυνομική επιχείρηση. Η 65χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκειά της και νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.

«Η κλινική μια από τις πιο σημαντικές του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα (65 ετών) εισήλθε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την ανάπτυξη καπνού κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη έχει πλέον οχυρωθεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο», ανακοίνωσε νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

More 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.



