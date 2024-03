Συναγερμός στη Γερμανία: Πληροφορίες για 15 ομήρους σε νοσοκομείο του Άαχεν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Άαχεν της Γερμανίας καθώς τουλάχιστον 15 άτομα κρατούνται όμηροι σε νοσοκομείο από μία 65χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στην πρώτη της ανακοίνωση για το περιστατικό, η γερμανική αστυνομία αναφέρει πως «υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για μια πιθανή απειλητική κατάσταση και οι κατόικοι θα πρέπει να αποφεύγουν την περιοχή». Ωστόσο, δεν μπορεί ακόμη να διευκρινιστεί ακόμη εαν η γυναίκα είναι οπλισμένη και αν έχει άλλα άτομα υπό τον έλεγχό της ή τα απειλεί.

«Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε υπηρεσία στο νοσοκομείο Luisen στο Άαχεν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδείξεις για μια πιθανή απειλητική κατάσταση. Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο είναι αποκλεισμένη. Η αστυνομία σας ζητά να αποφύγετε την περιοχή. Η αστυνομία της Κολωνίας ανέλαβε τη διοίκηση της επιχείρησης» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το νοσοκομείο Luisen είναι ένα προτεσταντικό νοσοκομείο με 378 κλίνες και 12 εξειδικευμένα τμήματα, στο οποίο εργάζονται περίπου 1.600 υπάλληλοι.

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί από επίλεκτες δυνάμεις SWAT της αστυνομίας.

