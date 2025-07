«Ελευθερία στην Αμερική»: Χιλιάδες ετοιμάζονται να διαδηλώσουν κατά της κυβέρνησης Τραμπ

Την φετινή 4η Ιουλίου, αρκετοί Αμερικανοί σκοπεύουν αντί να κάνουν τα παραδοσιακά τους μπάρμπεκιου για την Ημέρα Ανεξαρτησίας, να κατέβουν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του.

Οι διαδηλώσεις αυτές είναι η συνέχεια μιας σειράς κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του. Για παράδειγμα, στις 14 Ιουνίου, ενώ ο Τραμπ διοργάνωνε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσινγκτον, η μεγαλύτερη που έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, άνθρωποι σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν διαδηλώσεις με το σύνθημα «No Kings» για να εκφράσουν δημόσια την αντίθεσή τους στον αυταρχισμό.

Πριν την παρέλαση, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι όσοι θέλουν να διαδηλώσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια «ισχυρή δύναμη» και τους χαρακτήρισε «ανθρώπους που μισούν τη χώρα μας».

Παράλληλα με τις διαδηλώσεις «No Kings», υπήρξαν και διαμαρτυρίες για τη μετανάστευση σε διάφορες πολιτείες, ως αντίδραση στις επιχειρήσεις του ICE, της υπηρεσίας απέλασης της κυβέρνησης Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από το Λος Άντζελες και προσέλκυσαν εθνικό και διεθνές ενδιαφέρον, ειδικά αφού ο Τραμπ έστειλε την Εθνοφρουρά και αργότερα τους Πεζοναύτες για να καταστείλουν τις διαδηλώσεις, χωρίς την άδεια του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ. Αυτή η απόφαση προκάλεσε έντονη κριτική και νομικές διαμάχες, με ένα δικαστήριο έφεσης να αποφασίζει τελικά ότι ο Τραμπ μπορεί να κρατήσει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες.

Τον Απρίλιο, άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πόλεις των ΗΠΑ αλλά και σε διεθνείς πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και η Στοκχόλμη για να διαδηλώσουν κατά του Τραμπ και του τότε συμμάχου του, του Έλον Μασκ, που ηγούνταν της Υπηρεσίας Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE).

Τώρα, ένα νέο κύμα διαδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για την 4η Ιουλίου, την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Η Women’s March, που συντονίζει διαδηλώσεις σε όλη την Αμερική κατά του σεξισμού και της καταπίεσης, έχει δημοσιεύσει μια λίστα με πάνω από 140 εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 4 Ιουλίου. Οι διαδηλώσεις περιλαμβάνουν συγκεντρώσεις, πορείες αλλά και γειτονικά πάρτι. Η Women’s March καλεί κοινότητες από όλη τη χώρα να οργανώσουν ακόμα περισσότερες δράσεις.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το «Free America Weekend» έχει στόχο να αναδείξει σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε όλη τη χώρα, όπως η φτώχεια, οι παράνομες εντολές και «η επιρροή του μίσους και της πολιτικής του φόβου».

«Αυτή την 4η Ιουλίου, ενώ οι ΗΠΑ γιορτάζουν την Ημέρα Ανεξαρτησίας, θα συγκεντρωθούμε σε όλη τη χώρα - σε βεράντες, σε πλατείες, σε αυλές και στους δρόμους - για να σταθούμε υπέρ της πραγματικής ελευθερίας και να χτίσουμε το όραμα μιας Ελεύθερης Αμερικής», αναφέρει η ανακοίνωση της Women’s March καλώντας σε δράση.

