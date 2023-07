Ελβετία: Άνιση μάχη με τις φλόγες - Φόβοι για εξάπλωση μεγάλης φωτιάς

Μάχη με τις φλόγες δεν δίνουν μονάχα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην χώρα μας αλλά και στην Ελβετία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από τις φωτιές.

Ελβετοί πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο μια δασική πυρκαγιά η οποία οδήγησε στην απομάκρυνση περισσότερων από 200 ανθρώπων και οι αρχές προειδοποιούν ότι η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί περαιτέρω αν οι άνεμοι ενισχυθούν και να χρειαστούν μέρες ή και εβδομάδες για την κατάσβεσή της. Η φωτιά ξέσπασε χθες Δευτέρα στη δασώδη πλαγιά ενός βουνού στο Μπιτς, στο καντόνι Βαλέ κοντά στα σύνορα με την Ιταλία.

Ελικόπτερα πετούσαν όλη τη νύχτα στην περιοχή κάνοντας ρίψεις νερού πάνω από τις εστίες της φωτιάς. Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής επιχείρησης Μάριο Σαλέ δήλωσε ότι θα χρειαστούν ημέρες ή και εβδομάδες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει επεκταθεί σε 247.105 στρέμματα δασικής έκτασης. «Μέχρι στιγμής δεν έχει τραυματιστεί κάποιος, ούτε έχουν καταστραφεί κτίρια», είπε ο ίδιος.

Παρότι υπάρχει τεράστια ποσότητα καπνού, σήμερα η φωτιά άρχισε να περιορίζεται, αλλά θα μπορούσε να εξαπλωθεί αν ενισχυθούν και πάλι οι άνεμοι, είπαν αξιωματούχοι. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στόχος ήταν να περιοριστεί η πυρκαγιά στην περιοχή όπου εκκενώθηκαν τα χωριά», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του καντονίου Αντιέν Μπελβάλ. «Ευτυχώς οι άνεμοι υποχώρησαν... Η κατάσταση είναι τώρα ήρεμη, αλλά μπορεί να αλλάξει με τον άνεμο», πρόσθεσε.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει προειδοποιήσει ότι οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να γίνουν συχνότερες, ειδικά το καλοκαίρι, εξαιτίας της αύξησης της ζέστης και της υγρασίας που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Το περιφερειακό αστυνομικό τμήμα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για να διακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

