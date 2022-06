Εκτελέστηκε στην Αριζόνα ο θανατοποινίτης Φρανκ Άτγουντ -Είχε βαπτιστεί Ορθόδοξος

O θανατοποινίτης Φρανκ Άτγουντ εκτελέστηκε, την Τετάρτη, καθώς είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός 8χρονου κοριτσιού το 1984.

Σύμφωνα με το CBS News, επρόκειτο για τη δεύτερη εκτέλεση στην πολιτεία από τον περασμένο Μάιο, όταν και ξεκίνησαν εκ νέου οι εκτελέσεις μετά από παύση σχεδόν οκτώ ετών.

Ο 66χρονος πέθανε με θανατηφόρα ένεση στην κρατική φυλακή Φλόρενς, καθώς είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της Βίκι Λιν Χόσκινσον. Η μικρή εξαφανίστηκε, αφού έφυγε από το σπίτι της στο Τούσον για να ρίξει μια κάρτα γενεθλίων σε ένα κοντινό χρηματοκιβώτιο τον Σεπτέμβριο του 1984.

Η σορός της εντοπίστηκε σε έρημο τον Απρίλιο του 1985. Τα αίτια θανάτου της δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ εξαιτίας της προχωρημένης σήψης της σορού της όταν ανακαλύφθηκε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε, το πρωί της Τετάρτης, την τελική έφεση των δικηγόρων του και ο Άτγουντ οδηγήθηκε στη θανατική ποινή. Ο Άτγουντ έφυγε από τη ζωή στις 10.16 π.μ. To τελευταίο του γεύμα περιλάμβανε σαλάμι, μουστάρδα, φυστικοβούτυρο, λευκό ψωμί, τσιπς τορτίγιας και νερό.

Frank Atwood is scheduled for execution tomorrow for the murder of 8-year-old Vicki Lynne Hoskinson.



Arizona Arizona Attorney General Mark Brnovich spoke with KGUN 9 today about Atwood's upcoming execution. Read more https://t.co/zlxNK6byAk pic.twitter.com/9zK6SCEGF7