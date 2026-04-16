Εκταφή σορού μετά από 35 χρόνια στο Παρίσι: Πώς συνδέεται ο Ντομινίκ Πελικό

Η Σοφί Ναρμέ, 23 ετών και μεσίτρια, βρέθηκε νεκρή στις 4 Δεκεμβρίου 1991

Διαδήλωση υπέρ της Ζιζέλ Πελικό / EPA
Την εμπλοκή του Ντομινίκ Πελικό σε υπόθεση δολοφονίας και σεξουαλικής κακοποίησης που έλαβε χώρα το 1991 στο Παρίσι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Θύμα ήταν η Σοφί Ναρμέ, για την οποία διατάχθηκε εκταφή της σορού το πρωί της Τρίτης (14/4), σύμφωνα με τους δικηγόρους της οικογένειας και της υπεράσπισης.

Η εκταφή είχε εγκριθεί από το Εφετείο των Βερσαλλιών τον Νοέμβριο του 2025, με στόχο να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί πιθανή εμπλοκή του Pelicot στην υπόθεση.

Παρίσι: Μια ανεξιχνίαστη δολοφονία από το 1991 και ο Ντομινίκ Πελικό

Η Σοφί Ναρμέ, 23 ετών και μεσίτρια, βρέθηκε νεκρή στις 4 Δεκεμβρίου 1991 σε διαμέρισμα στην οδό Μανίν, στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού. Είχε πέσει θύμα βιασμού και δολοφονικής επίθεσης, την ώρα που έδειχνε το ακίνητο σε υποψήφιο πελάτη.

Το σώμα της, που έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και ήταν μερικώς γυμνό, εντοπίστηκε από τον υπεύθυνο του μεσιτικού γραφείου, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Ο δράστης δεν εντοπίστηκε ποτέ, ωστόσο πρόσφατα οι έρευνες επανεκκινήθηκαν λόγω πιθανών ομοιοτήτων με άλλη υπόθεση.

Οι υποψίες προέκυψαν όταν ο Πελικό συνδέθηκε μέσω DNA με απόπειρα βιασμού μεσίτριας το 1999 στη Σεν-ε-Μαρν. Και στις δύο περιπτώσεις, τα θύματα φέρεται να είχαν γδυθεί με παρόμοιο τρόπο, ενώ στον τόπο του εγκλήματος του 1991 είχε εντοπιστεί έντονη μυρωδιά αιθέρα, ουσία που χρησιμοποιήθηκε και στην επίθεση του 1999.

Ο Πελικό, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί το 2024 σε 20 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση των λεγόμενων «βιασμών της Mazan», ερευνάται πλέον και για δύο παλαιότερες υποθέσεις.

Παρίσι: Ο Πελικό αρνείται τα πάντα

Παρά τις υποψίες, ο Πελικό αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της Σοφί Ναρμέ.

Η εκταφή πραγματοποιήθηκε παρουσία των δικηγόρων των δύο πλευρών, ενώ ήδη έχουν ληφθεί δείγματα για ανάλυση. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος σημείωσε πάντως ότι ακόμη και αν δεν εντοπιστεί DNA του Πελικό, αυτό δεν θα αρκεί για να αποκλειστεί πλήρως η εμπλοκή του.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει εκ νέου μια από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις της δεκαετίας του ’90 στη Γαλλία, με τις αρχές να αναζητούν πλέον απαντήσεις που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες.

Με πληροφορίες από Le Parisien

Ζιζέλ Πελικό: «Έχω ξαναβρεί τη χαρά της ζωής»

Βιβλίο / Ζιζέλ Πελικό: «Οι βιαστές μου να σκύψουν το κεφάλι• όχι εγώ»

Πέρα από κάθε προσδοκία και παρά τη φρίκη που κρύβουν οι σελίδες της, η αυτοβιογραφία της Πελικό, «Ύμνος στη ζωή», είναι ένα απαράμιλλο παράδειγμα γενναιότητας κι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δικαιώνοντας απόλυτα τον τίτλο του. Κυκλοφόρησε μόλις και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

