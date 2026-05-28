Βρετανικό Μουσείο: Αναβλήθηκε εκδήλωση για τον εβραϊκό πολιτισμό υπό τον φόβο επεισοδίων

Το Βρετανικό Μουσείο ανέβαλε προγραμματισμένη διάλεξη για την αρχαία ιστορία του Ισραήλ και της Ιουδαίας, επικαλούμενο φόβους ότι η εκδήλωση θα διακοπεί από διαδηλωτές.

Η ομιλία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο πλαίσιο του πρώτου «Μήνα Εβραϊκού Πολιτισμού» στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα παρουσιαζόταν από τον Δρ Paul Collins, επικεφαλής του τμήματος Μέσης Ανατολής του μουσείου.

Σε ανακοίνωσή του, το Βρετανικό Μουσείο ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως «σημαντικό ποσοστό» των εγγεγραμμένων συμμετεχόντων σκόπευε να διαταράξει σκόπιμα την εκδήλωση.

Σύμφωνα με το μουσείο, η απόφαση για αναβολή ελήφθη έπειτα από συζητήσεις με τους διοργανωτές και τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας.

«Έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια και χωρίς εκφοβισμό προς τους ομιλητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η διάλεξη θα επικεντρωνόταν στην αρχαιολογία και την ιστορία των αρχαίων βασιλείων του Ισραήλ και της Ιουδαίας, μέσα από αντικείμενα της συλλογής του μουσείου, ενώ θα αναφερόταν και σε ιστορικά γεγονότα όπως η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους.

Αντιδράσεις για «υποχώρηση» απέναντι στις απειλές διαμαρτυρίας

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολιτικούς, σχολιαστές και οργανώσεις που υποστήριξαν ότι ένα δημόσια χρηματοδοτούμενο πολιτιστικό ίδρυμα δεν θα έπρεπε να αναβάλει εκδηλώσεις εβραϊκού πολιτισμού λόγω φόβων για διαμαρτυρίες.

Η αρχηγός των Βρετανών Συντηρητικών Kemi Badenoch κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο ιστορικός Simon Schama χαρακτήρισε την απόφαση «δειλία», ενώ εβραϊκές οργανώσεις προειδοποίησαν ότι τέτοιες κινήσεις στέλνουν λάθος μήνυμα για την ελευθερία έκφρασης και την παρουσία εβραϊκών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Βρετανία.

Ο «Μήνας Εβραϊκού Πολιτισμού» διοργανώνεται φέτος για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιλαμβάνει περισσότερες από 100 εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, αφιερωμένες στη μουσική, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη γαστρονομία.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν μεγάλα πολιτιστικά ιδρύματα όπως το Tate, το V&A και το Southbank Centre.

Το Βρετανικό Μουσείο δεν διευκρίνισε ποιες ομάδες θεωρεί ότι σχεδίαζαν κινητοποιήσεις ούτε αν υπήρξε σχετική σύσταση από την αστυνομία.

Με πληροφορίες από Guardian

