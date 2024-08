Εκρηξη σε συναγωγή στη Γαλλία - Παρέμβαση εισαγγελέα

Τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων περιείχε φιάλη αερίου, πυρπολήθηκαν σήμερα το πρωί μπροστά σε συναγωγή της Λα Γκραντ-Μοτ, στη νότια Γαλλία, προκαλώντας έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε μέλος της δημοτικής αστυνομίας, ανακοίνωσαν Γάλλοι αξιωματούχοι κάνοντας λόγο για σκόπιμη ενέργεια.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το γραφείο του εισαγγελέα αρμόδιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ. «Πρόκειται για μια αντισημιτική επίθεση. Για μία ακόμη φορά στοχοθετούνται οι εβραίοι συμπολίτες μας», τόνισε ο Ατάλ στο Χ. «Δεν θα υποχωρήσουμε. Μπροστά στον αντισημιτισμό, μπροστά στη βία δε θα επιτρέψουμε ποτέ στους εαυτούς μας να φοβηθούν», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Λα Γκραντ-Μοτ, ο Στεφάν Ροσινιόλ, δήλωσε στο AFP ότι ένας δημοτικός αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο της τραυματίστηκε.

🚨 🇫🇷 #France: violent explosion due to a terrorist attack with a gas cylinder in the town of La Grande-Motte this Saturday, August 24 in the morning, in front of the Beth Yaacov synagogue.

A police officer who tried to secure the perimeter was injured. pic.twitter.com/BO4cQIwEa5