Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισλανδία: Η λάβα έφτασε σε σπίτια, έπιασαν φωτιά

Η λάβα από την έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας έφτασε σε σπίτια, στο λιμάνι Γκρίνταβικ, με συνέπεια κάποια να τυλιχθούν στις φλόγες.

Δεκάδες κάτοικοι, που επέστρεψαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο Γκρίνταβικ- μετά την εκκένωση του Νοεμβρίου λόγω φόβου για την έκρηξη του ηφαιστείου- απομακρύνθηκαν και πάλι επειγόντως, λίγες ώρες αφότου εξερράγη ξανά.

«Δεν κινδυνεύουν ζωές, αν και υποδομές μπορεί να απειλούνται», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρο της Ισλανδίας, Γκούντνι Γιοχάνεσον, σημειώνοντας πως δεν έχουν διακοπεί οι πτήσεις.

A new volcanic eruption began in the early morning just north of Grindavík. The town had already been successfully evacuated overnight and no lives are in danger, although infrastructure may be under threat. No interruptions to flights. For updated information follow @RuvEnglish pic.twitter.com/9mlOiMohC4