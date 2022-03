Εκρήξεις στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ- Οι Ουκρανοί λένε ότι κατέστρεψαν ρωσικό πλοίο

Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ, στη νότια Ουκρανία και ο στρατός της χώρας λέει ότι καταστράφηκε μεγάλο ρωσικό πλοίο.

Σε ανάρτηση στα social media το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό και το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφεραν ότι καταστράφηκε το ρωσικό πλοίο «Orsk», στο λιμάνι που είναι υπό ρωσική κατοχή. Επίσης, δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν φλόγες και μαύρο καπνό να υψώνεται από το λιμάνι.

Ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ένα ρωσικό πλοίο βυθίστηκε και πως άλλα δύο τυλίχθηκαν στις φλόγες. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών και καυσίμων.

«Μία αποθήκη ρουκετών και όπλων του πυροβολικού στο υπό ρωσική κατοχή Μπερντιάνσκ», έγραψε στο Telegram, δημοσιεύοντας φωτογραφία που δείχνει τη φωτιά στο λιμάνι, ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκεραστσένκο.

Η Ρωσία κατέλαβε το Μπερντιάνσκ πριν από εβδομάδες και χρησιμοποιεί το λιμάνι, που είναι ανάμεσα στην Κριμαία και την υπό πολιορκία Μαριούπολη, για ανεφοδιασμό.

More footage of the #Russian war ships in #Berdyansk . pic.twitter.com/vT8rfhrnMr

Ukraine’s defence ministry saying it has destroyed the Orsk, a Russian landing ship, in Berdyansk. pic.twitter.com/lsWCqkK7tn