Εκλογές στην Ουγγαρία: Πόσο επηρεάζει τους ψηφοφόρους ο Τραμπ

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και το όραμα για «Make Europe Great Again» που περνά από τον Όρμπαν

Προηγούμενη συνάντηση του Τραμπ με τον Όρμπαν στον Λευκό Οίκο / EPA
Λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές στην Ουγγαρία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε δημόσια τους Ούγγρους να στηρίξουν τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, σε μια παρέμβαση που έρχεται να ενισχύσει τη στενή σχέση των δύο ηγετών, χωρίς όμως να είναι σαφές αν μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Βγείτε να ψηφίσετε τον Βίκτορ Όρμπαν», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς η προεκλογική εκστρατεία έμπαινε στην τελική της ευθεία.

Την Κυριακή, οι Ούγγροι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν αν ο Όρμπαν θα παραμείνει στην εξουσία. Ο ίδιος έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει μπλοκάρει ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία και προβάλλει τον εαυτό του ως τον βασικό εκφραστή του κινήματος MAGA στην Ευρώπη.

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Make Europe Great Again»

Ο Όρμπαν δεν έχει κρύψει την πολιτική του συγγένεια με τον Τραμπ. Έχει υιοθετήσει το σύνθημα «Make Europe Great Again», στα πρότυπα του «Make America Great Again», επιχειρώντας να δημιουργήσει ένα ευρύτερο δίκτυο ευρωπαϊκών ακροδεξιών δυνάμεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, χρησιμοποιεί και το σύνθημα «MAGA εκεί, MEGA εδώ», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον ηγέτη που μπορεί να ενώσει τις εθνικιστικές και αντι-μεταναστευτικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα των εκλογών θεωρείται κρίσιμο όχι μόνο για την Ουγγαρία, αλλά και για το κατά πόσο η επιρροή του Τραμπ μπορεί να μεταφραστεί σε πολιτική ισχύ πέρα από τις ΗΠΑ, πόσο μάλλον στην ανταγωνιστική, βάσει των δεδομένων, Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Θα βοηθήσει πραγματικά η στήριξη Τραμπ;

Παρά τη δημόσια στήριξη, αναλυτές εκτιμούν ότι η παρέμβαση Τραμπ δύσκολα θα αλλάξει την εικόνα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα Fidesz του Όρμπαν υπολείπεται, ενώ η αντιπολίτευση υπό τον Πέτερ Μαγιάρ διατηρεί προβάδισμα. «Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για τον Όρμπαν», σημειώνει η πολιτική αναλύτρια Zsuzsanna Végh, εκτιμώντας ότι η αντιπολίτευση έχει πραγματικές πιθανότητες νίκης, εφόσον δεν υπάρξουν παρεμβάσεις.

Όπως εξηγεί, η επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απευθύνεται κυρίως στους -ήδη- υποστηρικτές του Όρμπαν και λειτουργεί περισσότερο ως μήνυμα προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα, παρά ως εργαλείο πειθούς των αναποφάσιστων.

«Μπορεί να κινητοποιήσει όσους ήδη τον στηρίζουν, αλλά δύσκολα θα αλλάξει τη στάση όσων ανησυχούν για το κόστος ζωής», τονίζει.

Ως προς τους αριθμούς, έρευνα του European Council on Foreign Relations, έδειξε ότι η επιρροή των ΗΠΑ στην Ευρώπη έχει μειωθεί μετά την επιστροφή Τραμπ στην εξουσία.

Μόλις το 16% των πολιτών της ΕΕ θεωρεί πλέον τις ΗΠΑ σύμμαχο, ενώ το 20% τις βλέπει ως αντίπαλο ή ανταγωνιστή.

Με πληροφορίες από Deutsche Welle

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΡΜΠΑΝ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ

Διεθνή / Ουγγαρία: 100.000 νέοι σε συναυλία-κάλεσμα για την απομάκρυνση του Όρμπαν

Το πλήθος φώναζε αντικυβερνητικά συνθήματα, όπως το«Ρώσοι, φύγετε!», ένα σύνθημα από την εξέγερση του 1956 που επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς ο Όρμπαν έχει ενισχύσει τις σχέσεις του με τη Μόσχα.
THE LIFO TEAM
ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ποιος είναι ο Πέτερ Μαγιάρ, ο πολιτικός που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει εκλογών

Από το εσωτερικό του συστήματος εξουσίας στην ηγεσία της αντιπολίτευσης, ο 45χρονος πολιτικός επιχειρεί να ανατρέψει την κυριαρχία του Όρμπαν έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία
THE LIFO TEAM

