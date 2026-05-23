CNN: Ιρανοί χάκερ στοχοποιούν εταιρείες αεροπορίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε επιχείρηση κατασκοπείας

Ιρανοί χάκερ παρίσταναν υπεύθυνους προσλήψεων, για να στοχεύσουν μηχανικούς λογισμικού στον τομέα της αεροπορίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και εξελιγμένης εκστρατείας κατασκοπείας που εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με ερευνητές κυβερνοασφάλειας που μίλησαν στο CNN.

Οι ερευνητές της αμερικανικής εταιρείας Palo Alto Networks (Unit 42) αναφέρουν ότι οι ιρανικοί επιχειρησιακοί φορείς έβαλαν επίσης στο στόχαστρο μια αμερικανική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και οργανισμούς στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στόχος, όπως εκτιμούν, ήταν η συλλογή πληροφοριών υψηλής αξίας από κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και οι μεταφορές.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η παραβίαση τέτοιων εταιρειών θα μπορούσε, θεωρητικά, να δώσει στο Ιράν τη δυνατότητα να παρακολουθεί πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή ή να αποκτά εικόνα για τις κινήσεις και τις στρατηγικές των αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών.

Πρόκειται για μια μορφή ασύμμετρης απειλής, για την οποία έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ιράν: Ψεύτικες προσλήψεις και κακόβουλο λογισμικό

Σύμφωνα με την έρευνα, η καμπάνια κυβερνοεπιθέσεων περιλάμβανε ψεύτικες αγγελίες εργασίας και χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης που είχαν μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό.

Σε μία περίπτωση, οι δράστες εμφανίστηκαν ως αμερικανική αεροπορική εταιρεία που αναζητούσε «ανώτερο μηχανικό λογισμικού», χρησιμοποιώντας ακόμη και κείμενα που έμοιαζαν να έχουν παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι τακτικές αυτές δείχνουν μια συστηματική προσπάθεια της Τεχεράνης να προσεγγίσει εργαζόμενους με υψηλή πρόσβαση σε εταιρικά δίκτυα, με στόχο τη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών. Παράλληλα, τονίζουν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης κυβερνοκατασκοπείας.

Η Unit 42 αναφέρει πάντως ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως οι χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν με επιτυχία τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου ή αεροπορίας που είχαν στοχοποιήσει. Ωστόσο, δεν αποκλείεται άλλοι στόχοι της παγκόσμιας εκστρατείας να έχουν επηρεαστεί, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.



Αμερικανοί αξιωματούχοι παρακολουθούν στενά τέτοιες ενέργειες, καθώς το Ιράν δεν διαθέτει μέσα για άμεση στρατιωτική πλήξη των ΗΠΑ και ενδέχεται να αξιοποιεί τον κυβερνοχώρο ως εναλλακτικό πεδίο δράσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το CNN είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι Ιρανοί χάκερ θεωρούνται ύποπτοι και για επιθέσεις σε συστήματα αντλιών καυσίμων σε πρατήρια στις ΗΠΑ.

Aνησυχία για ιρανικές κυβερνοαπειλές στον αεροπορικό τομέα

Οργανισμοί του αεροπορικού κλάδου, όπως το Aviation Information Sharing and Analysis Center, επισημαίνουν ότι τέτοιες επιθέσεις δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς αποτελούν αναμενόμενη εξέλιξη σε περιόδους πολέμου.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρός του, Τζέφρι Τρόι, έχουν παρατηρηθεί και παρόμοιες μέθοδοι, όπως ψεύτικοι εργαζόμενοι πληροφορικής και απόπειρες υποκλοπής στοιχείων μέσω υπηρεσιών υποστήριξης εταιρειών.

Παράλληλα, ειδικοί σημειώνουν ότι ιρανικές ομάδες έχουν ιστορικό στοχοποίησης αεροπορικών εταιρειών, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και για την παρακολούθηση αντιφρονούντων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, παρά τις πιθανές απώλειες από στρατιωτικά πλήγματα σε υποδομές κυβερνοπολέμου, ορισμένες ιρανικές ομάδες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται έντονα.

Όπως τονίζουν, «δεν υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης», με τις επιθέσεις να χαρακτηρίζονται από συνεχή προσαρμογή και παγκόσμια εμβέλεια.