Εκλογές στην Αλβανία: Καταγγελίες για παρατυπίες και συλλήψεις - Τι ώρα τα πρώτα αποτελέσματα

Ημέρα κρίσιμων εκλογών η σημερινή (Κυριακή 11/5) στην Αλβανία.

Στις κάλπες σήμερα οι Αλβανοί για τις βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα διεκδικεί μια τέταρτη θητεία. Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 7 το πρωί (τοπική ώρα, 08:00 στην Ελλάδα) και κλείνουν στις 7 το απόγευμα (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα).

Η καταμέτρηση των ψήφων θα ξεκινήσει με το κλείσιμο της κάλπης και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργά το βράδυ.

«Σήμερα ο αλβανικός λαός θα αποφασίσει να προχωρήσει πολύ δυναμικά και να μας δώσει όλη τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να κάνουμε την Αλβανία το επόμενο ευρωπαϊκό κράτος μέλος», δήλωσε ο Έντι Ράμα σε δημοσιογράφους έξω από ένα εκλογικό τμήμα αφού ψήφισε.

Πολλοί νέοι ψηφοφόροι φέρονται να έχουν κουραστεί από ηγέτες όπως ο Μπερίσα και ο Ράμα, οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1990.

«Ψήφισα νέα πρόσωπα, επειδή πολιτικοί όπως ο Ράμα και ο Μπερίσα βρίσκονται στο προσκήνιο εδώ και τρεις δεκαετίες και απλώς εναλλάσσονται», δήλωσε ο 21χρονος Άρμπερ.

Μια φοιτήτρια οικονομικών, η Ερίσα, είπε ότι δεν θα ψήφιζε και ότι θα αναζητούσε την τύχη της στο εξωτερικό όπως εκατοντάδες χιλιάδες που μετανάστευσαν την τελευταία δεκαετία, πολλοί από αυτούς σε γειτονικές χώρες. «Σκέφτομαι μόνο το πώς θα φύγω από τη χώρα για να σπουδάσω και μετά να μείνω εκεί, να μην επιστρέψω ποτέ», εξηγεί.

🇦🇱 Voters in Albania headed to the polls for general elections



🗳️ Over 3.7 million voters will cast ballots in Albania’s parliamentary elections, held every four years



🏛️ Fifty-three parties and three coalitions are vying for 140 seats, with the ruling Socialist Party, led by… pic.twitter.com/Og5h2rLsB2 — Anadolu English (@anadoluagency) May 11, 2025

Election Day 🗳!



Albania’s citizens are casting their votes today to choose the next Parliament, the parliament which will have to adopt the reforms required for #Albania 🇦🇱 to join the #EU 🇪🇺.



These elections hold particular importance as Albania has started EU accession… pic.twitter.com/a8KLXeAgcA — EU in Albania (@EUinAlbania) May 11, 2025

Albania holds parliamentary elections, PM Edi Rama is seeking an unprecedented fourth term in office after a campaign dominated by promises to join EU pic.twitter.com/AUwpU2GnL3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 11, 2025

Εκλογές στην Αλβανία: Τα σκάνδαλα και οι υποσχέσεις του Ράμα

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, θεωρείται φαβορί για να κερδίσει τον επί χρόνια αντίπαλό του, τον πρώην πρωθυπουργό Σαλί Μπερίσα του Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Ράμα βρέθηκε αντιμέτωπος τους προηγούμενους μήνες με μια σειρά από σκάνδαλα. Μεταξύ αυτών η σύλληψη του συμμάχου του, του δημάρχου Τιράνων Εριόν Βελιάι, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.

Την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Έντι Ράμα επανέλαβε την υπόσχεσή του για ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας. «Θα εξασφαλίσουμε την τέταρτη θητεία μας και δεν θα χάσουμε ούτε μέρα για τον στόχο της ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ έως το 2030», τόνισε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του την Παρασκευή.

Εκλογές στην Αλβανία: Προβάδισμα έχει ο Ράμα

Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν, όλο αυτό το διάστημα, ότι ο 60χρονος Ράμα διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του 80χρονου Μπερίσα, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί από κατηγορίες για διαφθορά. Όμως το Σοσιαλιστικό Κόμμα ενδέχεται να χρειαστεί την υποστήριξη μικρότερων κομμάτων για να διατηρήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο Έντι Ράμα φέρεται να έχει κινηθεί καλά. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του 4% την περίοδο 2022-2024, χάρη στην ώθηση από τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ και τον τουρισμό, ξεπέρασε άλλες βαλκανικές χώρες, αναφέρει η Παγκόσμια Τράπεζα.

Αναλυτές έχουν επισημάνει όμως, ότι η διαφθορά παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα. Εγκληματικές συμμορίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων στο εξωτερικό, έσοδα τα οποία φέρνουν πίσω στην Αλβανία για να τα ξεπλύνουν μέσω επενδύσεων σε κατασκευές και ακίνητα.

Εκλογές στην Αλβανία: Καταγγελίες για παρατυπίες και συλλήψεις

Την ίδια ώρα, υπάρχουν καταγγελίες για παρατυπίες στις εκλογές στην Αλβανία με την εισαγγελία να έχει λάβει 44 αναφορές για εκλογικά αδικήματα, κυρίως από τις περιοχές Φιέρι, Δυρράχιο και Ελμπασάν, όπως αναφέρουν μερικά τοπικά αλβανικά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με το Albanian Daily News και το himara.gr:

Στα χωριά Δίβρη και Χαλιο, σταμάτησε η ψηφοφορία μετά από καταγγελίες υποψηφίων της αντιπολίτευσης για παραβάσεις.

Στα χωριά Γράβα και Γαρδικάκι, δεν πήγαν τα μέλη της επιτροπής να παραλάβουν τα απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία των εκλογικών κέντρων.

Στο Φιέρι, αναφέρθηκε απώλεια 500 ψηφοδελτίων, από τα οποία εντοπίστηκαν μόνο 47.

Στο Πόγραδετς, υπήρξε επεισόδιο με σωματική επίθεση και προσβολές σε ψηφοφόρους.

Στην πόλη Κούκες, συνελήφθη 27χρονος με πολλά χρήματα και υπόνοιες για εξαγορά ψήφων.

Στο Ρεσέν, ο σύζυγος υποψήφιας συνελήφθη για παρεμπόδιση ψηφοφόρων υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο Πεκίν, προβλήματα ταυτοποίησης οδήγησαν σε χειροκίνητη καταγραφή ψηφοφόρων.

Στο Ελμπασάν, συνελήφθη μια γυναίκα που φωτογράφισε την ψήφο της.

Berlin - Albania



Parliamentary elections will be held in Albania on 11 May 2025.



As always, regional criminal gangs are trying to falsify the elections in favour of the corrupt Rama regime.



In most regions and cities, Rama's henchmen, members / protégés of the NARCO group Rama… pic.twitter.com/IWfhf9PADm — Martin Henze (@GSKStrategy) May 11, 2025

Εκλογές στην Αλβανία: «Ο Ράμα να επιδιώκει μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία»

«Οι Αλβανοί ξεκίνησαν την ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές την Κυριακή, με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να επιδιώκει μια άνευ προηγουμένου τέταρτη θητεία μετά από μια εκστρατεία που κυριαρχήθηκε από υποσχέσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατηγορίες για εκτεταμένη διαφθορά» σχολιάζει το Reuters.

«Ο Ράμα πέρασε την τελευταία εβδομάδα επαναλαμβάνοντας την υπόσχεσή του να ενταχθεί στην ΕΕ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, αν και ορισμένοι ειδικοί αμφιβάλλουν ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα είναι εφικτό δεδομένων των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την ένταξη στο μπλοκ, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της διαφθοράς» προσθέτει το Reuters.