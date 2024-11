Εκλογές ΗΠΑ: Τι σημαίνει η νίκη των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία για τον Τραμπ

Αν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές και ανακηρυχθεί νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα μπορέσει να θέσει σε εφαρμογή μεγάλο μέρος της ατζέντας του χωρίς εμπόδια, καθώς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα φαίνεται πιθανό να ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.

«Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει κατακερματιστεί. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει να θεσπιστεί ο Τραμπ -αν έχει την υποστήριξη τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας- πιθανότατα θα θεσπιστεί» δήλωσε Ελίζαμπεθ Άνκερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, στο Al Jazeera.

Παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει -για την ώρα- ανακηρυχθεί επίσημα νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δηλώνει ότι είναι «ο εκλεγμένος πρόεδρός μας». «Αυτή η ιστορική στιγμή απαιτεί έναν αποδεδειγμένο ηγέτη με ιστορικό επιτυχίας και την αταλάντευτη αποφασιστικότητα που είναι απαραίτητη για να αγωνιστεί για κάθε Αμερικανό, να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε και να επιστρέψει η χώρα μας στο μεγαλείο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός ο ηγέτης», είπε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο X.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι να δράσουν άμεσα στην ατζέντα "Πρώτα η Αμερική" του Ντόναλντ Τραμπ» πρόσθεσε.

There is hope and morning in America again! Donald Trump is now our President-elect, chosen by the American people for such a time as this. The citizens of our great country used their voices to decisively reject four more years of Harris’ open borders, high crime, increased cost…