Τραμπ: Με αποσπάσματα του «Full Metal Jacket» απεικονίζει το ομοφοβικό όραμά του για τον στρατό των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εργαλειοποιεί μία από τις σπουδαιότερες αντιπολεμικές ταινιές του κινηματογράφου και ίσως τον πιο αξιομνημόνευτο λοχία του Χόλιγουντ για να παρουσιάσει το όραμά του για τον στρατό των ΗΠΑ και για να επιτεθεί στα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, ενόψει αμερικανικών εκλογών στις 5 Νοεμβρίου.

Στις πρόσφατες συγκεντρώσεις του Τραμπ προβλήθηκε ένα βίντεο με αποσπάσματα του Ρ. Λι Έρμι (R. Lee Ermey) ως λοχία Χάρτμαν των πεζοναυτών στην κλασική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Full Metal Jacket» του 1987 για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο χαρακτήρας του Έρμι ήταν γνωστός για τα χυδαία και ενίοτε ρατσιστικά ξεσπάσματά του, καθώς χλευάζει και εκφοβίζει τους νεοσύλλεκτους.

Αυτά τα αποσπάσματα, με τη λεζάντα «ΤΟΤΕ» αντιπαραβάλλονται με αποσπάσματα ανθρώπων που εκφράζουν την υποστήριξή τους στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και drag performers, με τις λεζάντες «ΤΩΡΑ» και «Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΠΙΝΤΕΝ - ΧΑΡΙΣ». Το βίντεο τελειώνει με ένα πλάνο από την ταινία, μια σκηνή πριν από την αποστολή των νεοσύλλεκτων στο Βιετνάμ, με τη λεζάντα «LET'S MAKE OUR MILITARY GREAT AGAIN». Το βίντεο προβλήθηκε σε αρκετές συγκεντρώσεις του Τραμπ πριν το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

WE WILL NOT HAVE A WOKE MILITARY! pic.twitter.com/zpWZhSKcEs — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ συχνά καταφέρεται εναντίον της αυξανόμενης αποδοχής των τρανς ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντωνυμιών και της συμμετοχής τρανς γυναικών στα γυναικεία αθλήματα, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα στις συγκεντρώσεις του, υποσχόμενος να περιορίσει τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Τραμπ χαιρέτισε την ερμηνεία του Έρμι, ο οποίος υπηρέτησε στους πεζοναύτες πριν άσχοληθεί με την υποκριτική. «Υποτίθεται ότι θα έπαιρνε το Όσκαρ» είπε ο Τραμπ στο ακροατήριό του στο Ουισκόνσιν, λέγοντας ότι του αρνήθηκαν το βραβείο επειδή «δεν ήταν μέρος του κατεστημένου». Χρησιμοποιώντας την ταινία για να απεικονίσει τον ιδανικό στρατό του Τραμπ, η εκστρατεία δανείστηκε από μια ταινία που αναγνωρίζεται ως αντιπολεμική. Δεν έχει σημασία ότι η ταινία αφορά το Βιετνάμ, για το οποίο ο Τραμπ έλαβε ιατρική αναβολή, παρά το γεγονός ότι φοίτησε στο λύκειο της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης.

Η Βίβιαν Κιούμπρικ, κόρη του αείμνηστου σκηνοθέτη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι ο πατέρας της θα είχε αγκαλιάσει τον Τραμπ και θα του συγχωρούσε τη χρήση μιας αντιπολεμικής ταινίας για να παρουσιάσει το όραμά του για τη δημιουργία ενός ισχυρού αμερικανικού στρατού.

«Αυτό είναι κυρίως το θέμα του Full Metal Jacket, τα συγκλονιστικά και περίπλοκα παράδοξα της ανθρώπινης φύσης», έγραψε η Βίβιαν Κιούμπρικ στο X. «Και έτσι, σε αυτόν τον άγριο και ανελέητο κόσμο, χρειάζεσαι έναν πολύ ισχυρό στρατό -οπότε θα επιμείνω στην ιδέα ότι τα πλάνα του Full Metal Jacket χρησιμοποιήθηκαν κυρίως λόγω της ισχυρής, ρεαλιστικής απεικόνισης του στρατοπέδου εκπαίδευσης, σε αντιπαράθεση με την εντελώς αποθαρρυντική και ακατάλληλη έγχυση της WOKE ιδεολογίας στον στρατό των ΗΠΑ. Κάτι με το οποίο συμφωνώ η ίδια και με το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνούσε και ο πατέρας μου», πρόσθεσε.

Ο συμπρωταγωνιστής του Έρμι στο Full Metal Jacket, Μάθιου Μοντίν, ο οποίος έπαιξε τον στρατιώτη Τζόκερ στην ταινία και εμφανίζεται σε μερικά από τα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στο βίντεο του Τραμπ, αντέδρασε με τελείως διαφορετικό τρόπο.

«Κατά ειρωνικό τρόπο, ο Τραμπ έχει διαστρεβλώσει βαθιά την ισχυρή αντιπολεμική ταινία του Κιούμπρικ σε ένα διεστραμμένο, ομοφοβικό και χειραγωγικό εργαλείο προπαγάνδας», δήλωσε ο Modine στο Entertainment Weekly.

