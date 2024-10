Εκλογές ΗΠΑ: Κι όμως, ο χαμένος μπορεί να τα πάρει όλα - Πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα με τους εκλέκτορες

Οι Αμερικανοί πολίτες θα ψηφίσουν για τον επόμενο πρόεδρο τους σε λιγότερο από μία εβδομάδα, την Τρίτη, 5 Νοεμβρίου, όμως είναι πολύ πιθανό ο υποψήφιος που θα λάβει τις περισσότερες ψήφους να χάσει τη «κούρσα» για τον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, τόσο στην εκλογική αναμέτρηση του 2000, όσο και το 2016, ο νικητής των εκλογών συγκέντρωσε λιγότερες ψήφους από τον αντίπαλό του. Αυτό συμβαίνει διότι οι ΗΠΑ, καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους, διατηρούν ένα ιδιαίτερο εκλογικό σύστημα στο οποίο οι 50 Πολιτείες επιλέγουν τον Πρόεδρο και όχι η λαϊκή ψήφος, με την κάθε Πολιτεία να έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό «εκλεκτόρων», ανάλογα με τον πληθυσμό της.

Το εκλογικό σύστημα αυτό, που προβλέπεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ, ήταν ένας συμβιβασμός μεταξύ των ιδρυτών του έθνους, οι οποίοι συζητούσαν αν ο πρόεδρος θα έπρεπε να επιλέγεται από το Κογκρέσο ή μέσω λαϊκής ψήφου. Συνολικά, υπάρχουν 538 διαθέσιμες ψήφοι εκλεκτόρων και για να μπει κανείς στο «Οβάλ γραφείο» χρειάζεται να κερδίσει τουλάχιστον 270 από αυτές. Παρότι δεν είναι επίσημα Πολιτεία, η πρωτεύουσα Ουάσιγκτον δίνει 3 εκλεκτορικές ψήφους.

Όταν οι ψηφοφόροι πηγαίνουν στις κάλπες για να επιλέξουν νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, συνήθως βλέπουν μόνο τα ονόματα των υποψηφίων προέδρων και αντιπροέδρων. Ωστόσο, στην πραγματικότητα ψηφίζουν για μια ομάδα -ή «λίστα - εκλεκτόρων. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στο λεγόμενο «Εκλεκτορικό Κολέγιο», όπως ονομάζεται το σύστημα των ΗΠΑ και τα εκλογικά συστήματα πολλών άλλων χωρών είναι ότι η κάθε Πολιτεία δίνει όλους τους εκλεκτορικούς ψήφους της στον υποψήφιο που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, όσο μικρή και να είναι η διαφορά.

Για παράδειγμα, αν στις επερχόμενες εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ πάρει έστω και μία παραπάνω ψήφο από την Κάμαλα Χάρις στην Πολιτεία της Τζόρτζια, τότε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος θα πιστωθεί και τις 16 εκλεκτορικές ψήφους της Πολιτείας.

Ως αποτέλεσμα, τα πολιτικά κόμματα τείνουν να εστιάζουν την προσοχή τους σε συγκεκριμένες Πολιτείες-κλειδιά, οι οποίες παραδοσιακά εκλέγουν πολιτικούς και από τα δύο κόμματα.

Αντιθέτως, οι Πολιτείες όπου ένα από τα δύο κόμματα έχει μεγάλο προβάδισμα, όπως αυτή της Καλιφόρνια για τους Δημοκρατικούς ή η Αλαμπάμα για τους Ρεπουμπλικανούς, παραμελούνται από τις προεκλογικές εκστρατείες.

Trump vs. Harris campaigning since Sept. 1st pic.twitter.com/EBkQcAm8Zb

Έτσι, οι εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ συνήθως κρίνονται από έναν μικρό αριθμό Πολιτειών, τις λεγόμενες και «μοβ» Πολιτείες, γιατί η πολιτική τους ταυτότητα είναι κάπου ανάμεσα στο μπλε των Δημοκρατικών και το κόκκινο των Ρεπουμπλικάνων.

Here's a history of swing states over the years. pic.twitter.com/9Rg3BPT9gN

Για την αναμέτρηση της 5ής Νοεμβρίου, Πολιτείες-κλειδιά θεωρούνται πρωτίστως η Πενσιλβάνια, η Αριζόνα, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και η Νεβάδα.

Ο αριθμός των εκλεκτορικών ψήφων κάθε Πολιτείας ισοδυναμεί με τον αριθμό των μελών της στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, με μόνη εξαίρεση τις Πολιτείες που έχουν μόνο δύο εκπροσώπους στο Κογκρέσο. Αυτές οι μικρές Πολιτείες λαμβάνουν τον ελάχιστο αριθμό των 3 εκλεκτόρων.

Άλλη μία εξαίρεση αφορά τις οι Πολιτείες της Νεμπράσκα και του Μέιν, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να «μοιράσουν» τις ψήφους τους σε διαφορετικούς υποψηφίους.

Από τη στιγμή που οι Πολιτείες δίνουν όλες τις εκλεκτορικές ψήφους τους στον υποψήφιο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, είναι πιθανό κάποιος να επικρατήσει στις εκλογές ακόμη και αν λάβει εκατομμύρια λιγότερες ψήφους.

Όπως και έγινε το 2016, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε 308 εκλεκτορικές ψήφους, παρότι η Δημοκρατική του αντίπαλος, Χίλαρι Κλίντον, μάζεψε σχεδόν 3 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους.

2016 electoral vote map.

Trump 304 Clinton 227.

Will we see a repeat for Trump ? pic.twitter.com/GVQOWgVJ7t