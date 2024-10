Εκλογές ΗΠΑ: Ο Σβαρτσενέγκερ «εξολοθρεύει» τον Τραμπ και στηρίζει την Χάρις

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ και πρώην Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανακοίνωσε ότι στηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Καμάλα Χάρις στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Χ, ο 77χρονος Σβαρτσενέγκερ δήλωσε ότι αν και «μισεί την πολιτική» και δεν «εμπιστεύεται τους περισσότερους πολιτικούς» αισθάνθηκε υποχρεωμένος να υποστηρίξει επίσημα τη Χάρις και τον εκλεκτό της για αντιπρόεδρο Τιμ Γουόλτς.

«Θα είμαι πάντα Αμερικανός πριν από το να είμαι Ρεπουμπλικάνος», έγραψε. «Γι' αυτό, αυτή την εβδομάδα, ψηφίζω την Κάμαλα Χάρις και τον Τιμ Γουόλτς. Το μοιράζομαι με όλους εσάς, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί από εσάς που αισθάνονται όπως εγώ. Δεν αναγνωρίζετε τη χώρα μας. Και έχετε δίκιο να είστε έξαλλοι».

Ο Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος εγκατέλειψε την υποκριτική μεταξύ 2003 και 2011, ενώ υπηρετούσε στην Καλιφόρνια, συνέχισε γράφοντας ότι είναι απογοητευμένος από όλους όσοι βρίσκονται στην εξουσία στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες και συζητούν για την αντιμετώπιση του εθνικού χρέους και «του διαλυμένου μεταναστευτικού μας συστήματος», χωρίς όμως να καταφέρνουν να το κάνουν. Αυτό συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, είπε ο Σβαρτσενέγκερ, καθώς οι πολιτικοί προτιμούν να συζητούν για τις εκλογές παρά να επιτελούν «τη δημόσια υπηρεσία που θα κάνει τη ζωή των Αμερικανών καλύτερη».

«Είναι ένα δίκαιο παιχνίδι γι' αυτούς. Αλλά είναι η ζωή για τους Αμερικανούς συμπολίτες μου. Θα έπρεπε να είμαστε τσαντισμένοι», έγραψε ο Σβαρτσενέγκερ. «Αλλά ένας υποψήφιος που δεν σέβεται την ψήφο σας, εκτός αν είναι γι' αυτόν, ένας υποψήφιος που θα στείλει τους οπαδούς του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο, ενώ ο ίδιος θα παρακολουθεί με μια κόκα-κόλα διαίτης, ένας υποψήφιος που δεν έχει δείξει καμία ικανότητα να εργαστεί για να περάσει οποιαδήποτε πολιτική εκτός από μια μείωση φόρων που βοήθησε τους δωρητές του και άλλους πλούσιους σαν εμένα, αλλά δεν βοήθησε κανέναν άλλο, ένας υποψήφιος που πιστεύει ότι οι Αμερικανοί που διαφωνούν μαζί του είναι μεγαλύτεροι εχθροί από την Κίνα, τη Ρωσία ή τη Βόρεια Κορέα - δεν θα λύσει τα προβλήματά μας».

