Εκλογές ΗΠΑ- Δημοσκόπηση: Προβάδισμα 5% για τη Χάρις και στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους

Ικανοποίηση επικρατεί στο προεκλογικό επιτελείο της Κάμαλα Χάρις, καθώς μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η υποψήφια των Δημοκρατικών διατηρεί το προβάδισμα έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο συνολικά όσο και μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Morning Consult, που πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 11 Αυγούστου με δείγμα 11.778 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, η Χάρις προηγείται με 47% έναντι 44% του Τραμπ. Αν και σε προηγούμενη σφυγμομέτρηση της ίδιας εταιρείας η Χάρις είχε καταγράψει ποσοστό 48%, συνεχίζει να διατηρεί ένα προβάδισμα πέντε ποσοστιαίων μονάδων (42% έναντι 37%) στους ανεξάρτητους ψηφοφόρους.

Από τα τέλη Ιουλίου, η Χάρις έχει προβάδισμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις της Morning Consult, με την πιο πρόσφατη να είναι η πρώτη μετά την ανακοίνωση ότι ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλτς, θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της.

Οι δημογραφικές ομάδες που στηρίζουν περισσότερο τη Χάρις περιλαμβάνουν τους μαύρους ψηφοφόρους (73% έναντι 18% υπέρ του Τραμπ) και τους νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών (48% έναντι 41%).

Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και από μια νέα δημοσκόπηση της Don’t PAC Down, η οποία καταγράφει προβάδισμα 51% έναντι 42% της Χάρις στους ψηφοφόρους ηλικίας 18 έως 29 ετών σε οκτώ πολιτείες-κλειδιά.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ, ο οποίος τον περασμένο μήνα ήταν το φαβορί μετά τη θριαμβευτική εμφάνισή του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, φαίνεται τώρα να υποχωρεί μετά την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα και την ανάδειξη της Χάρις ως υποψήφιας των Δημοκρατικών.

Ο τελευταίος μέσος όρος δημοσκοπήσεων της Real Clear Politics δίνει στην Χάρις προβάδισμα μισής ποσοστιαίας μονάδας έναντι του Τραμπ, ενώ ο αντίστοιχος του Economist της δίνει προβάδισμα σχεδόν τριών ποσοστιαίων μονάδων (47,8% έναντι 45%).

Επιπλέον, σε μια άλλη δημοσκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό των Financial Times και της Ross School of Business του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, οι Αμερικανοί φαίνονται να εμπιστεύονται έστω και οριακά περισσότερο τη Χάρις έναντι του Τραμπ στη διαχείριση της οικονομίας (42% έναντι 42%). Τέλος, μια δημοσκόπηση των New York Times / Sienna College έδειξε ότι η Χάρις προηγείται στην πρόθεση ψήφου σε τρεις πολιτείες-κλειδιά (Μίσιγκαν, Πενσυλβάνια και Ουισκόνσιν) με 50% έναντι 46% του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της.