Εκεχειρία στη Γάζα: Πανηγυρίζουν οι Παλαιστίνιοι - Ανάμεικτα συναισθήματα οι Ισραηλινοί

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι ξέσπασαν σήμερα σε πανηγυρισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, στο άκουσμα της επίτευξης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από περισσότερους από 15 μήνες πολέμου.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα του θύλακα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο των Μαρτύρων του Αλ Άκσα για να γιορτάσουν, χορεύοντας και κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Αυθόρμητες εορταστικές εκδηλώσεις αναφέρονται επίσης σε πολλά σημεία της Λωρίδας της Γάζας.

Scenes of joy emerge from Gaza as residents celebrate news of imminent ceasefire developments. After 465+ days of devastating attacks that have killed over 47,410 Palestinians, including 17,492 children, hopes rise for an end to the violence and the beginning of much-needed… pic.twitter.com/puPnnZztNE