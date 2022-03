Εισβολή στην Ουκρανία: Μειώθηκε η πολεμική δύναμη της Ρωσίας- «Κάτω από το 90%, για πρώτη φορά»

Η πολεμική ισχύς της Ρωσίας έχει συρρικνωθεί σε κάτω από το 90%, σε σύγκριση με το προ εισβολής επίπεδο, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Στο μεταξύ χθες, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καύσιμα, τρόφιμα και πυρομαχικά για άλλες τρεις ημέρες. Οι ΗΠΑ εκτιμούσαν ότι η Ρωσία είχε συγκεντρώσει περίπου 150.000 στρατιώτες γύρω από την Ουκρανία πριν από την εισβολή.

«Εκτιμάμε ότι η ρωσική πολεμική ισχύς είναι λίγο κάτω από το 90%. Ξοδεύουν τρομερά πολλά, αλλά είχαν επίσης συγκεντρώσει τρομακτικά πολλά από τις αρχές του φθινοπώρου, οπότε έχουν πολλά διαθέσιμα. Για πρώτη φορά, ίσως είναι λίγο κάτω από το 90%», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταγράψει πρόοδο. «Είναι ακόμη περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, όπου βρίσκονταν την προηγούμενη εβδομάδα», σημείωσε.

Προβλήματα ηθικού

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε αναφορά και στο πεσμένο ηθικό των Ρώσων στρατιωτών. «Οι Ρώσοι έχουν προβλήματα ηθικού σε διάφορα επίπεδα και σε διάφορα σημεία. Δεν περίμεναν τέτοιο επίπεδο αντίστασης», δήλωσε. «Σε κάποιους από αυτούς δεν τους είπαν τι πρόκειται να κάνουν στην Ουκρανία. Ξέρουμε ότι βασίστηκαν σε στρατευμένους και ακόμη το κάνουν. Αυτοί οι νεαροί άνδρες δεν έχουν μεγάλη εμπειρία και πιστεύουμε ότι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν το ηθικό τους», συμπλήρωσε.

Ακόμη, επεσήμανε τα προβλήματα που υπάρχουν και στις επικοινωνίες. «Δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένοι για επιχειρήσεις αυτής της έντασης για τόσο πολύ και σε τόσο πολλές διαφορετικές γραμμές επίθεσης», είπε για τους Ρώσους.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν θέλησε να κάνει εκτίμηση για τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία. Την προηγούμενη εβδομάδα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έκαναν λόγο για 7.000 νεκρούς, το Κίεβο μιλά για διπλάσιο αριθμό.

Τη Δευτέρα η φίλα προσκείμενη στο Κρεμλίνο Komsomolskaya Pravda, έγραψε ότι σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία 9.861 στρατιώτες, ενώ άλλοι 16.153 έχουν τραυματιστεί. Το κείμενο γρήγορα «εξαφανίστηκε» από την ιστοσελίδα της εφημερίδας.

Αξιωματούχοι του Πενταγώνου έχουν δηλώσει ότι η απώλεια του 10% μιας στρατιωτικής δύναμης- συμπεριλαμβανομένων νεκρών και τραυματιών- καθιστά μια μονάδα ανίκανη να εκτελέσει πολεμικές αποστολές. Τέτοιες απώλειες επίσης επηρεάζουν το ηθικό και τη συνοχή μιας μονάδας.

Το Πεντάγωνο δεν έχει δει καμία ένδειξη ότι οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται προς τη χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων, σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος που μίλησε σε δημοσιογράφους. Τη Δευτέρα, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι είναι πιθανό ο Βλαντιμίρ Πούτιν να καταφύγει σε τέτοια όπλα, επειδή είναι «με την πλάτη στον τοίχο».

Οι ρωσικές δυνάμεις, σημείωσε ο αξιωματούχος, συνεχίζουν να βασίζονται σε βλήματα μεγάλης εμβέλειας και ρουκέτες για επιθέσεις, επειδή οι Ρώσοι στρατιώτες δεν έχουν καταφέρει να καταγράψουν πρόοδο στην κατάληψη πόλεων όπως το Κίεβο. Το προηγούμενο 24ωρο, σημείωσε, ρωσικά μαχητικά πλοία βομβάρδισαν τη Μαριούπολη για πρώτη φορά και υπογράμμισε ότι τα αδιάκριτα πυρά κατά περιοχών με αμάχους είναι έγκλημα πολέμου.

«Έχουμε δει σαφείς αποδείξεις ότι περίπου την τελευταία εβδομάδα οι Ρώσοι εσκεμμένα έχουν βάλει στο στόχαστρο μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και σημείων με καταφύγια. Επίσης έχουμε ενδείξεις για συμπεριφορά Ρώσων στρατιωτών που επίσης θα αποτελούσαν έγκλημα πολέμου. Βλέπουμε σαφείς ενδείξεις ότι διαπράττουν εγκλήματα πολέμου με αυτές τις αδιάκριτες και εσκεμμένες επιθέσεις σε στόχους μη στρατιωτικούς και στον ουκρανικό λαό», επεσήμανε.

Βρετανία: Στασιμότητα στη βόρεια Ουκρανία

Στο μεταξύ, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στη σημερινή του ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάνει λόγο για στασιμότητα στη βόρεια Ουκρανία.

«Το πεδίο μάχης στη βόρεια Ουκρανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο. Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα αναδιοργανώνονται προτού συνεχίσουν τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις», ανέφερε.

«Οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικλείσουν ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά, καθώς προχωρούν από το Χάρκοβο στα βόρεια και από τη Μαριούπολη στα νότια. Οι ρωσικές δυνάμεις ακόμη προσπαθούν να παρακάμψουν το Μικολάιβ, καθώς επιδιώκουν να οδηγηθούν προς την Οδησσό», επισημαίνει ακόμη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/PCEfBZMADk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gmDkmzjI7F