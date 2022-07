«Είναι βαρύ»: Ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν μπορούσε να κρατήσει το τρόπαιο του Wimbledon -Κοίταξε την Κέιτ Μίντλετον και της το έδωσε

Τον τελικό του Wimbledon παρακολούθησε ο πρίγκιπας Τζορτζ μαζί με τους γονείς του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον, κλέβοντας την παράσταση.

Ο μικρός πρίγκιπας, φορώντας μπλε κοστούμι και γραβάτα, κάθισε στη θέση του, ανάμεσα στους γονείς του, ωστόσο, φαινόταν ιδιαίτερα ανήσυχος. Ο φωτογραφικός φακός τον «έπιασε» άλλοτε να ξύνει το κεφάλι του, άλλοτε να τρίβει τα μάτια του ή να σκαλίζει τη μύτη του.

Μάλιστα, δεν έλειψαν και οι γκριμάτσες, τις οποίες έχουν συνηθίσει οι φαν της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τη νίκη του επί του Νικ Κύργιου. Ο μικρός πρίγκιπας συνεχάρη τον Σέρβο τενίστα για τη νίκη του και τότε εκείνος του έδωσε να κρατήσει το τρόπαιο του Wimbledon.

Βίντεο: Η στιγμή που ο πρίγκιπας Τζορτζ κρατά του κύπελλο του Wimbledon

Ο Τζορτζ, αφού κοίταξε προσεκτικά το τρόπαιο και το κράτησε για μερικά λεπτά, στράφηκε προς τη μητέρα του Κέιτ Μίντλετον και της το έδωσε. «Είναι λίγο βαρύ» της είπε.

"Don't drop it!" 😅



It's been a special first #Wimbledon visit for Prince George 🏆#CentreCourt100 | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VKXg06hPCU