Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το Grand Slam αλλά ο πρίγκιπας Τζόρτζ πήρε (ξανά) τη δόξα

Ο πρίγκιπας Τζορτζ χάρισε νέα viral στιγμιότυπα στους φωτογράφους που κάλυψαν τον τελικό ανδρών του φετινού Wimbledon, ενώ παρακολουθούσε καθισμένος ανάμεσα στους γονείς του, πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.

Ο 8χρονος πρίγκιπας και μεγαλύτερο παιδί του βασιλικού ζεύγους, ήταν αρκετά ζωηρός ενώ έδειχνε επίσης να αισθάνεται ενίοτε άβολα, λόγω της έντονης ζέστης κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Κύργιος.

Facebook Twitter Φωτ: EPA/NEIL HALL

Facebook Twitter Φωτ: EPA/NEIL HALL

Facebook Twitter Φωτ: EPA/NEIL HALL

O Νόβακ Τζόκοβιτς αναδείχθηκε σήμερα αδιαφιλονίκητος «βασιλιάς» του Wimbledon και το απέδειξε γι΄ άλλη μια φορά, αφού υπερασπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο το στέμμα του στο Major του Λονδίνου, επικρατώντας με 3-1 σετ του Νικ Κύργιου (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) στο μεγάλο τελικό.

Για την ιστορία, Νόβακ Τζόκοβιτς ως νικητής θα πάρει 2.460.000 δολάρια, κάτι που ισχύει και για την Έλενα Ριμπάκινα που κέρδισε στις γυναίκες.

Facebook Twitter Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε συνολικά τους 21 Grand Slam τίτλους, έναν λιγότερο από τον Ράφα Ναδάλ κι έναν περισσότερο από τον Ρότζερ Φέντερερ. Φωτ: EPA/NEIL HALL

Ωστόσο ο αγώνας δεν έδειχνε να εντυπωσιάζει και τόσο τον πρίγκιπα Τζορτζ, που με ένα γαλάζιο κοστούμι και γραβάτα, έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχος στη θέση του, ξύνοντας το κεφάλι, τρίβοντας τα μάτια μέχρι και σκαλίζοντας την μύτη του στο μεσοδιάστημα αν και ανά διαστήματα χάριζε μερικά χαμογελαστά στιγμιότυπα στους φωτογράφους.

Η Δούκισσα του Κέμπριτζ, μετά το τέλος της αναμέτρησης, παρέδωσε τα τρόπαια τόσο στον νικητή Νόβακ Τζόκοβιτς, όσο και στον ηττημένο Νικ Κύργιο.

Facebook Twitter Το ψυχολογικό πλεονέκτημα του Νικ Κύργιου, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν είχε ηττηθεί από τον Τζόκοβιτς δεν έπαιξε τελικά κανένα ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Φωτ: EPA/KIERAN GALVIN

Λίγο αργότερα, μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον γιο τους πρίγκιπα Τζορτζ, συνομίλησαν με τον τροπαιούχο του Wimbledon, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έδωσε μάλιστα το τρόπαιο στον 8χρονο για να το κρατήσει.

«Μη σου πέσει», ακούγεται να λέει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, με τον μικρό Τζορτζ να απαντάει «είναι λίγο βαρύ» και να το δίνει στη μητέρα του, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε.

"Don't drop it!" 😅



It's been a special first #Wimbledon visit for Prince George 🏆#CentreCourt100 | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/VKXg06hPCU