«Είμαι εξωγήινος»: Ο Έλον Μασκ τρολάρει τους συνωμοσιολόγους

Σαρκαστικός απέναντι σε όσους διακινούν θεωρίας συνωμοσίας εμφανίστηκε σε ανάρτηση-απάντηση ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ.

Σε ερώτηση χρήση για το «ποια είναι η πιο τρελή θεωρία συνωμοσίας που πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αληθινή» ο Μασκ προφανώς με διάθεση να τρολάρει απάντησε το εξής:

«Είμαι ένας εξωγήινος που προσπαθεί να επιστρέψει στον πλανήτη του», έγραψε. Στη συνέχεια, ο χρήστης απαντά στον δισεκατομμυριούχο πως «νόμιζα ότι συμφωνήσαμε ότι δεν θα μιλούσες γι' αυτό δημόσια».

Στο παρελθόν, ο Έλον Μασκ έχει επανειλημμένα δηλώσει τον στόχο του να στείλει ανθρώπους στον πλανήτη Άρη.

I’m an alien trying to get back to my home planet