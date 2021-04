Εικόνες χάους στο Ισραήλ: Σοκάρουν τα βίντεο από το ποδοπάτημα - «Νομίζαμε πως ήταν βόμβα»

Σοκάρουν τα βίντεο από το γιγαντιαίο ποδοπάτημα στη διάρκεια ολονύχτιας θρησκευτικής γιορτής στο Όρος Μερόν, όπου δεκάδες άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, στην πολυπληθέστερη δημόσια εκδήλωση που έγινε στο Ισραήλ μετά την έναρξη της πανδημίας.

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, όπου βρίσκεται ο τάφος ενός ραβίνου του 2ου αιώνα, για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ, για ολονύχτιες προσευχές, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια γύρω από φωτιές.

Η ισραηλινή αστυνομία είχε καλέσει τους συμμετέχοντες «να τηρούν τις οδηγίες ώστε οι εορτασμοί να γίνουν χωρίς συμβάντα», ενώ περίπου 5.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί για την ασφάλεια του προσκυνήματος.

Ωστόσο τα εκστατικά πλήθη κατέκλυσαν τον χώρο παρά τις προειδοποιήσεις αξιωματούχων δημόσιας υγείας να αποφεύγονται οι συναθροίσεις εξαιτίας του κινδύνου μολύνσεων από κορωνοϊό.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως συνειδητοποίησαν πως άνθρωποι είχαν υποστεί ασφυξία ή είχαν ποδοπατηθεί μόνο όταν ένας από τους οργανωτές πήρε τηλεβόα και άρχισε να καλεί να αραιώσει αμέσως το πλήθος.

Αρχικά το κέντρο άμεσης βοήθειας Magen David Adom-MDA (ο αντίστοιχος Ερυθρός Σταυρός του Ισραήλ) είχε κάνει λόγο περί κατάρρευσης κερκίδων στον χώρο.

«Νομίζαμε πως ήταν συναγερμός για βόμβα, ότι εντοπίστηκε ύποπτο δέμα. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν αυτό εδώ. Η αγαλλίαση έγινε θρήνος, το λαμπερό φως έγινε βαθύ σκοτάδι», είπε ο Ιτζχάκ, ένας από τους προσκυνητές.

«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του MDA.

Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Η αστυνομία έκλεισε τον χώρο και διέταξε οι προσκυνητές να απομακρυνθούν αμέσως, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Ερασιτεχνικά βίντεο, που κυκλοφόρησαν στα social media, μεταφέρουν σκηνές χάους με αλλόφρονες πιστούς να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες.

Την ίδια στιγμή, πτώματα κείτονται πάνω σε φορεία, καλυμμένα με κουβέρτες, με το σκοτάδι να φωτίζουν οι φάροι δεκάδων ασθενοφόρων που μετέφεραν τραυματίες.

Updated emergency services reports indicate that at least 38 killed in tragedy at #LagBOmer celebrations in #Meron after a platform collapsed. The event was attended by tens of thousands.



Video by Adiel Stern/TPS shows ambulance after ambulance taking victims from the scene. pic.twitter.com/VKlzIwcG2C