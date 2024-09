Εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στον Λίβανο: Εικόνες χιλιάδων ανθρώπων στους δρόμους

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στον νότιο Λίβανο τις τελευταίες ώρες, υπό τον φόβο κλιμάκωσης των επιθέσεων από το Ισραήλ.

Ενώ οι νεκροί μόνο από τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών ξεπερνούν τους 500, οι Λιβανέζοι φορτώνουν τα υπάρχοντά τους στα αυτοκίνητά τους και εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, ειδικά στις πόλεις και τα χωριά του νότιου Λιβάνου.

People of Tripoli in northern Lebanon warmly welcome the people of the south who have been displaced as a result of the Israeli aggression on the country over their support for Gaza and Palestine pic.twitter.com/X1STVNo4Po