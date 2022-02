Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε σήμερα το πρωί εκεί όπου θα διεξαχθούν συνομιλίες με τη Ρωσία για να αξιώσει «άμεση» εκεχειρία και απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

«Η ουκρανική αντιπροσωπεία έφτασε στη ζώνη στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας για να μετάσχει στις διαπραγματεύσεις», αναφέρει η ουκρανική προεδρία σε ανακοίνωσή της. «Το σημαντικό θέμα είναι άμεση εκεχειρία και η απόσυρση των στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος», διευκρίνισε.

Η αντιπροσωπεία της Ουκρανίας περιλαμβάνει τον υπουργό Άμυνας Ολεξέι Ρεζνίκοφ και τον Mykhailo Podolyak, έναν από τους συμβούλους του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

