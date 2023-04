ΕΕ: Η Ελλάδα στις 15 χώρες που στηρίζουν την αγωγή κατά της Ουγγαρίας- Για τον αντι-ΛΟΑΤΚΙ νόμο

Συνολικά 15 χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην αγωγή της Κομισιόν κατά της Ουγγαρίας, για τον αντι-ΛΟΑΤΚΙ νόμο.

«Με αυτή την άνευ προηγουμένου υποστήριξη, αυτή η αγωγή έγινε η μεγαλύτερη υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη νομική ιστορία της ΕΕ», επισημαίνει η οργάνωση Forbidden Colours, που εργάστηκε προκειμένου να υπάρξει αντίδραση στον ουγγρικό νόμο που στρέφεται κατά θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Το Βέλγιο ήταν η πρώτη χώρα που εξέφρασαν υποστήριξη στην αγωγή και αμέσως μετά το ίδιο έπραξαν το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Τις εβδομάδες που ακολούθησαν συντάχθηκαν με αυτό τον σκοπό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλες έξι χώρες: Πορτογαλία, Δανία, Αυστρία, Μάλτα, Ισπανία και Ιρλανδία. Ακολούθησαν οι Σουηδία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία, μετά την παράταση της σχετικής προθεσμίας που εξέπνευσε στις 6 Απριλίου.

We did it! 💪



We built the largest human rights case in the history of the European Union.



Viktor Orbán's Kremlin-inspired anti-LGBTIQ+ law is a clear violation of what the 🇪🇺 stands for.



15 countries & @Europarl_EN fight with us until everybody is equal!



🏳️‍🌈🇪🇺🇭🇺 pic.twitter.com/z4qQbWpF3C