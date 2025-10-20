«Δυστύχημα στο Χονγκ Κονγκ»: Αεροσκάφος cargo γλίστρησε από τον διάδρομο και έπεσε στη θάλασσα

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι ενώ τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως δυο άνθρωποι είναι νεκροί.

Ο βόρειος διάδρομος αποπροσγειώσεων του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, αν και οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

The aircraft that went off runway 07L in Hong Kong is a Boeing 747-481(BDSF) with registration number TC-ACF.



Flight #EK9788 arrived from Dubai after a 6h 53min flight.



This Boeing 747 made its first flight in May 1993 (32 years ago). https://t.co/7iOAcGyZk8 pic.twitter.com/zQRh17rP2b — Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2025

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 03:50 (τοπική ώρα, χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε. Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

❗️🇦🇪🛬🇭🇰 - Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport… pic.twitter.com/2wGNXpTgHu — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων, συμπληρώνοντας πως το Boeing ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Και η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Reuters, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.