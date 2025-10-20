ΔΙΕΘΝΗ
«Δυστύχημα στο Χονγκ Κονγκ»: Αεροσκάφος cargo γλίστρησε από τον διάδρομο και έπεσε στη θάλασσα

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την προσγείωση - Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς στο έδαφος

Αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ και κατέληξε στη θάλασσα, αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αερολιμένα.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι ενώ τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως δυο άνθρωποι είναι νεκροί.

Ο βόρειος διάδρομος αποπροσγειώσεων του αεροδρομίου έκλεισε μετά το συμβάν, ανέφερε η διαχειρίστρια εταιρεία, αν και οι άλλοι δύο διάδρομοι, ο κεντρικός και ο νότιος, συνεχίζουν να λειτουργούν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 03:50 (τοπική ώρα, χθες στις 22:50 ώρα Ελλάδας) και το αεροδρόμιο ανέφερε πως το αεροσκάφος έφερε κωδικό πτήσης της Emirates. Η εταιρεία των ΗΑΕ δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το τετραμελές πλήρωμα διασώθηκε, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου. Ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται, πρόσθεσε. Ωστόσο, η εφημερίδα South China Morning Post ανέφερε στην ψηφιακή της έκδοση ότι δυο άνδρες, μέλη του προσωπικού εδάφους, που επέβαιναν σε όχημα, έχασαν τη ζωή τους.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar24 ανέφερε μέσω X πως το αεροσκάφος ήταν Boeing 747 μεταφοράς φορτίων, συμπληρώνοντας πως το Boeing ανήκε στην airACT, τουρκική εταιρεία που υπενοικιάζει αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου.

Και η airACT δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο το Reuters, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της.

 
 
 
