Δύο τεράστια ακτινίδια που χόρευαν πένθιμα υποδέχτηκαν την Τζασίντα Άρντερν στην Ιαπωνία

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν, επισκέφθηκε την Ιαπωνία στο πρώτο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Και εκεί την περίμεναν δύο τεράστια ακτινίδια που χόρευαν πένθιμα.

Οι δύο περίεργες μασκότ καλωσόρισαν τον πρωθυπουργό υπό τους ήχους μιας κάπως θλιβερής μουσικής δωματίου.

Η σουρεαλιστική σκηνή προκάλεσε την αναμενόμενη αντίδραση στα social media. «Αισθάνομαι ότι τα ακτινίδια βρέθηκαν σε μια κηδεία», έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

«Μοιάζει με θρήνο. Είναι όλοι καλά;» ρώτησε ένας άλλος.

Ήταν «ιδιαίτερα συγκινητικό όταν η μουσική γινόταν πιο θλιβερή και ο χορός των μασκότ άλλαζε», είπε ο επικεφαλής πολιτικός ρεπόρτερ του Stuff, Henry Cooke, ο οποίος κινηματογράφησε την παράσταση. Διευκρίνισε δε, ότι οι μασκότ ήταν μέρος μιας εκδήλωσης της Zespri, του μονοπωλίου εξαγωγής ακτινιδίων της Νέας Ζηλανδίας, αντί για μια επίσημη υποδοχή της ιαπωνικής κυβέρνησης.

Στην εκδήλωση στο Τόκιο, η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός είπε ότι οι παππούδες της καλλιεργούσαν ακτινίδια.

Η Άρντερν βρίσκεται στην Ιαπωνία ως μέρος του πρώτου ταξιδιού της στο εξωτερικό από την έναρξη της πανδημίας. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επισκέφτηκε και τη Σιγκαπούρη. Κατά την επίσκεψή της στο Τόκιο συζήτησε θέματα για την άμυνα με τον πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν να συνάψουν συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους, εν μέσω μιας αυξανόμενης ανησυχίας για τη διεκδίκηση της Κίνας στην περιοχή.

Η Ιαπωνία είναι μια σημαντική αγορά για τα ακτινίδια της Νέας Ζηλανδίας, με εξαγωγές περίπου 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εκδήλωση σηματοδότησε την έναρξη της σεζόν πώλησης ακτινιδίων στην Ιαπωνία ενώ οι συγκεκριμένες μασκότ είναι γνωστές ως «αδέλφια ακτινίδια».

Η Άρντερν είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Newshub ότι τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τις συγκεκριμένες μασκότ, τις οποίες μάλιστα είχε συναντήσει και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής της 2019 στην Ιαπωνία.

«Τα αδέλφια ακτινίδια τα θυμάμαι πολύ καλά. Ευτυχώς δεν με έβαλαν να χορέψω, αλλά με κράτησαν από το χέρι» είπε.

Μακράν η πιο δημοφιλής μασκότ ωστόσο, είναι η Kumamon. Μία άτακτη μαύρη αρκούδα από τον νοτιοδυτικό νομό Κουμαμότο.

Η μασκότ έχει πάρα πολλούς οπαδούς και σημείωσε πωλήσεις ρεκόρ ύψους 169,8 δισ. γιεν (περίπου 1,3 δισ. δολ.) το 2020, σύμφωνα με την νομαρχιακή κυβέρνηση.

