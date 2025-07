Βεγγάζη: Ο Χαφτάρ «έδιωξε» την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία για το Μεταναστευτικό

Οι αρχές της Βεγγάζης απέπεμψαν από τη Λιβύη υπουργούς και αξιωματούχους ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας που μετέβαιναν για επίσημη επίσκεψη με φόντο το μεταναστευτικό, με το καθεστώς Χαφτάρ να δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία τους χαρακτηρίζει «ανεπιθύμητα πρόσωπα».

Μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο είναι οι υπουργοί Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, καθώς και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της ΕΕ. Την ελληνική πλευρά εκπροσωπούσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Diplomatic incident in Benghazi: Italian, Greek, and Maltese Interior Ministers, along with the EU Commissioner for Migration, were expelled by the Libyan government shortly after landing #Libya https://t.co/zboMIziMPm

Η ενέργεια αυτή αποδίδεται, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην ενόχληση των αρχών της ανατολικής Λιβύης για την απόφαση της αντιπροσωπείας να επισκεφθεί πρώτα την Τρίπολη, έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο Benina της Βεγγάζης, όπου η ευρωπαϊκή αποστολή ενημερώθηκε ότι δεν είναι ευπρόσδεκτη και ότι πρέπει να εγκαταλείψει άμεσα το λιβυκό έδαφος.

Ακολούθησε ανακοίνωση από τις αρχές της Βεγγάζης, στην οποία γίνεται λόγος για ακύρωση της επίσκεψης λόγω παραβίασης των προβλεπόμενων διαδικασιών διπλωματικής άφιξης. Η δήλωση κατηγορεί την αποστολή για παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και των νομικών πλαισίων που ρυθμίζουν την είσοδο ξένων αξιωματούχων στη χώρα.

The Libyan government led by Osama #Hamad has canceled the visit of the interior ministers of #Italy, #Greece, #Malta, and the #EU migration commissioner. The delegation was told at #Benghazi #Benina Airport to leave immediately and was declared unwelcome.



The #Libya Update pic.twitter.com/vOQNkIGtp3