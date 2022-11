Διπλασιάστηκε ο αριθμός των εκτελέσεων στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει 138 εκτελέσεις μέχρι στιγμής φέτος, σε σύγκριση με τις 69 του περασμένου έτους, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την περασμένη εβδομάδα την απόφαση της χώρας να επαναλάβει τις εκτελέσεις για αδικήματα ναρκωτικών, τις οποίες τερμάτισε προσωρινά το 2021.

Συνολικά δέκα άτομα εκτελέστηκαν για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά την περασμένη εβδομάδα, οι πρώτες εκτελέσεις για τέτοια αδικήματα εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Χθες, η αραβική χώρα εκτέλεσε έναν Ιορδανό πολίτη που καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο μεθαμφεταμίνης.

Το ορόσημο αυτό έρχεται μία εβδομάδα αφότου η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε δύο Πακιστανούς υπηκόους για λαθρεμπόριο ηρωίνης, η πρώτη φορά που επιβλήθηκε η θανατική ποινή για εγκλήματα κατά των ναρκωτικών εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Riyadh, Saudi Arabia: Saudi Arabia has executed twice as many people in 2022 as it did last year, according to an AFP tally, highlighting a rise in capital punishment



🔗https://t.co/YAVSmGIkGh#DialoguePakistan #SaudiaArabia #Execution #Riyadh #Punishment pic.twitter.com/vcGUEOFlJr